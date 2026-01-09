Grand Theft Auto V: Startet sauber ins neue Jahr in GTA Online

Diese Woche in GTA Online: kostenlose Hands-On-Waschanlage, Boni in „Money Fronts“ sowie für HSW-Rennen & mehr.

Startet sauber ins neue Jahr und holt euch die Hands-On-Waschanlage sowie 3x Boni auf Aktivitäten mit legalen Scheinfirmen – von Autowäschen bis zur Durchführung von Heli-Touren.

Und freut euch auf weitere Spezialboni den ganzen Januar über, mit dem Highlight von drei brandneuen Nebentätigkeiten später im Monat.

Die Highlights der Woche:

Eine kostenlose Hands-On-Waschanlage

2x Belohnungen in „Operation: Belastende Unterlagen“, für den Verkauf von Falschgeld und in der Community-Kampfserie

4x GTA$ und RP in der HSW-Rennserie

3x GTA$ und RP für Aktivitäten mit legalen Scheinfirmen

2x Boni für das wieder verfügbare Hasta La Vista

Rabatte beim Waffentransporter: 50 % Rabatt auf das Militärgewehr und (nur mit GTA+) 30 % auf den Elektroschocker

50 % Rabatt auf das Militärgewehr und (nur mit GTA+) 30 % auf den Elektroschocker Fahrzeugrabatte: 30 % auf die Western Reever, den Nagasaki Buzzard, den JoBuilt Hauler Custom, den HVY Chernobog, den Dinka Sugoi, den Vapid Clique Wagon, den Gallivanter Baller ST, den Buckingham Maverick, den Gefängnisbus, den Grotti Brioso 300 und den Grotti LSCM Cheetah Classic

30 % auf die Western Reever, den Nagasaki Buzzard, den JoBuilt Hauler Custom, den HVY Chernobog, den Dinka Sugoi, den Vapid Clique Wagon, den Gallivanter Baller ST, den Buckingham Maverick, den Gefängnisbus, den Grotti Brioso 300 und den Grotti LSCM Cheetah Classic Für Mitglieder bei GTA+: Holt euch einen kostenlosen Pfister Astrale mit der passenden Pfister-Allzweckjacke, doppelten Belohnungen für Autowerkstatt-Raubaufträge und -Kundenaufträge und mehr

Auf dem Rockstar Newswire findet ihr alle Informationen.