Grand Theft Auto V: Krasser Story DLC gestrichen, weil GTA Online ein Goldesel war

Der Story-DLC für Grand Theft Auto V wurde gestrichen, weil GTA Online ein „Goldesel“ war, behauptet der Cinematic Editor.

Joe Robino war von 2010 bis 2016 bei Rockstar Games und plauderte jetzt aus dem Nähkastchen.

„Ein großer Teil des Teams ging sofort zu Red Dead Redemption 2 und ich übernahm dieses andere Projekt, das ein eigenständiger DLC für GTA war, der nie herauskam, und es war der Hammer“, verriet Robino.

„Das war mein Ding. Ich war einer der Hauptredakteure, Kameraleute und Bühnenkünstler. Wir haben unsere Teams in zwei geteilt. Ich blieb bei GTA Online und dann bei diesem DLC, bei dem Steven Ogg [der Schauspieler, der Trevor Philips spielte] ein sehr wichtiger Teil war.“

„Und dann hat sich ein Teil des Teams überschnitten und ist schon früh zu RDR2 gegangen, und dann haben wir das einfach so gemacht, weil wir, als das Spiel auf Eis gelegt wurde, so viel Geld ausgegeben haben… eine Menge von dem Zeug ist aber, glaube ich, in späteren Versionen von GTA Online gelandet, glaube ich. Es ist also nicht so, dass sie es verschwendet hätten.“

„Es war wirklich sehr gut. Aber als GTA Online herauskam, war es so ein Kassenschlager und die Leute liebten es so sehr, dass es schwer war, ein Argument dafür zu finden, dass ein eigenständiger DLC es übertrumpfen könnte. Ich denke, wenn man jetzt zurückblickt, könnte man wahrscheinlich beides machen. Aber das war eine geschäftliche Entscheidung, die sie getroffen haben. Ich war ein bisschen verärgert darüber.“

„Das war einer der Gründe, warum ich damals ein bisschen sauer war. Denn ich dachte: Yo, WTF, Leute? Dieser Scheiß ist geil. Lasst uns weitermachen. Let’s finish this s**t.“