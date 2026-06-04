Grand Theft Auto V: Swatter von Ned Luke zu vier Jahren Haft verurteilt

Im Zusammenhang mit einem Swatting-Vorfall gegen den Grand Theft Auto V-Schauspieler Ned Luke ist ein Täter in den USA zu einer Haftstrafe von vier Jahren verurteilt worden. Zusätzlich wurden drei Jahre unter Aufsicht (supervised release) sowie eine Geldstrafe in Höhe von 200 US-Dollar festgelegt.

Der Fall geht auf einen Vorfall während eines GTA Online-Streams an Thanksgiving 2023 zurück. Damals wurde ein falscher Polizeinotruf ausgelöst, der einen realen Polizeieinsatz gegen Luke nach sich zog. Das US-Justizministerium bestätigte den Vorfall inzwischen offiziell und informierte den Schauspieler mit einem Opferbescheid über das Verfahren.

Der Täter hatte sich zuvor schuldig bekannt, wodurch es nun zur Verurteilung kam. Laut den Ermittlungsbehörden zählt Swatting in den USA zu schwerwiegenden Straftaten, da es gezielt Polizeieinsätze unter falschen Vorwänden provoziert und potenziell gefährliche Situationen für Betroffene auslösen kann.

Mit dem Urteil endet ein Fall, der in der Gaming-Community große Aufmerksamkeit erzeugt hatte und erneut die Risiken von Online-Doxxing und Swatting im Umfeld von Livestreams verdeutlicht.