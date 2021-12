Grand Theft Auto V: The Contract mit Dr. Dre für GTA Online angekündigt

Autor:, in / Grand Theft Auto V

Mit GTA Online: The Contract erscheint im Dezember ein Story-Abenteuer mit Dr. Dre und Franklin.

Rockstar Games kündigt heute The Contract, eine neue Story für den Multiplayer GTA Online an, die ab dem 15. Dezember für Grand Theft Auto V verfügbar ist.

In dem neuen Abenteuer steht der aus der Einzelspieler-Kampagne bekannte Franklin im Mittelpunkt, der seit dem Bankraub in Los Santos einiges auf die Beine gestellt hat.

In seiner neuen Agentur Celebrity Solutions will er künftig Lösungen für die Eliteprobleme von Vinewoods Prominenz anbieten.

Mit Lamar Davis hat er bereits einen Partner, um den Grundstein für sein Geschäft zu legen. Es fehlt nur noch ein dicker Kunde.

In seinem alten Freund Dr. Dre findet er einen solchen prominenten Kunden, mit dem der Durchbruch gelingen soll.

Schaut euch den offiziellen Trailer zu GTA Online: The Contract an und erfahrt mehr in der offiziellen Beschreibung.

„Willkommen bei F. Clinton and Partner, einer neuen Agentur von Celebrity Solutions, die Vinewoods Elite Lösungen für Eliteprobleme bietet. Franklin fehlen jetzt nur noch zwei Dinge: ein vertrauenswürdiger Geschäftspartner und ein prominenter Kunde. Euer alter Bekannter Lamar Davis, der seit neuestem im Grasgeschäft unterwegs ist, macht euch bekannt, und legt so den Grundstein für eine Partnerschaft, die den Erfolg der Agentur garantiert.

Am anderen Ende der Stadt hat DJ Pooh sich mit Franklin wegen eines potenziellen Klienten in Verbindung gesetzt: sein alter Freund, Dr. Dre. Nachdem er es letztes Jahr auf dem Weg nach Cayo Perico verloren hat, stellt sich raus, dass Dr. Dres Telefon nicht einfach abhanden gekommen ist – es ist in die falschen Hände geraten. Nicht nur das, es enthält auch noch den heißesten Content in der Stadt: neue, unveröffentlichte Musik von Dr. Dre. Das könnte der große Auftrag sein, der euer Agentur den Durchbruch ermöglicht. Bereitet euch auf eine wilde Jagd durch Los Santos vor, von den Straßen Franklins alter Hood zu den angesagtesten Parties der Stadt und von den luxuriösesten Villen zu den Büros des FIB. Schließt euch Franklin, Hackerin Imani, dem Hund Chop und ihrer Crew an, um Dr. Dres Tracks ihrem rechtmäßigen Besitzer zurückzubringen.“