Grand Theft Auto V: The Contract Soundtrack bei Streamingdiensten verfügbar

Vor zwei Wochen veröffentlichte Rockstar Games mit The Contract kostenlos einen neuen Story-DLC für den Onlinemodus von Grand Theft Auto V.

In The Contract wartet auf Spieler ein brandneues Abenteuer in Los Santos, in dem sie sich mit dem aus der Kampagne des Spiels zurückkehrenden Protagonisten Franklin Clinton zusammentun. Sie gründen eine Agentur für „Prominentenlösungen“, um die Elite von Vinewood zu betreuen. Mit Dr. Dre hofft man einen dicken Fisch an Land ziehen zu können.

Bei diversen Streamingdiensten ist der aus sechs Songs bestehende Soundtrack zu The Contract jetzt abrufbar: