Grand Theft Auto V: Umfangreiches Sommer-Update enthüllt

In diesem Sommer erscheint das nächste große Update für GTA Online und die Zeit ist reif, um mit eurer eigenen Kautions- und Kopfgeldagentur (lukrative) Ziele ins Visier zu nehmen und die sich im südlichen San Andreas herumtreibenden Verbrecher dingfest zu machen.

In der Stadt benötigt Vincent indessen Unterstützung, um seine Autorität auch ohne offizielle Dienstaufsicht durchzusetzen. Setzt euch ans Steuer eures getunten Streifenwagens und führt in Los Santos eine Reihe inoffizieller Polizeitätigkeiten durch. Nutzt außerdem neue Werkzeuge und Zusatzelemente, um ab dem nächsten Monat mit dem Creator eigene, actionreiche Drift- und Dragsterrennen und vieles mehr zu erstellen.

Das actiongeladene Sommer-Update für GTA Online beschert euch darüber hinaus eine Reihe begehrenswerter neuer Fahrzeuge für eure Sammlung sowie erhöhte Auszahlungen in verschiedenen existierenden Modi und Missionen wie Taxifahrten, Open-Wheel-Rennen, Operation „Belastende Unterlagen“ und vieles mehr.

Creator-Verbesserungen

Zu den bereits vorhandenen Werkzeugen des Creators, die von der Community meisterhaft eingesetzt werden, kommen einige weitere Tools und Features wie die Möglichkeit, eigene Strecken für Driftrennen und Dragsterrennen erstellen sowie an allen Strecken neue Einheiten zu platzieren, darunter Fahrer, die Donuts machen, springende Lowrider, Zuschaueranimationen und mehr.

„Wir halten ständig Ausschau nach großartigen Jobs, die wir in der Community-Serie präsentieren können. Denkt also daran, eure Jobs mit #CommunitySeries zu markieren, wenn ihr sie speichert oder auf Social Media teilt, damit wir sie uns ansehen können. Falls ihr zum ersten Mal einen Job in GTA Online erstellen wollt, helfen euch unsere offiziellen Guides beim Start.“

Das Austesten von Rennen wird zudem einfacher: Creator können Tests jetzt nämlich an jedem beliebigen Kontrollpunkt starten und haben zudem die Option, in Dragsterrennen mehrere Runden zu fahren, bevor der Sieger feststeht. Diese und weitere Verbesserungen sollen der Community helfen, ihre fantastischen Rennen, Deathmatches und andere Modi zu erstellen und zu teilen.

Verbesserungen der Spielerfahrung

Im Zuge der fortwährenden Bemühungen, die Spielerfahrung in GTA Online zu verbessern, umfasst das Sommer-Update verschiedene Änderungen, die auf euren Wünschen und eurem Feedback basieren, das die Entwickler über die Feedback-Webseite für GTA Online erhalten haben.

Diese Änderungen beinhalten einen längeren Timer in Verkaufsmissionen, um Einzelspielern die Durchführung von Biker- und Gunrunning-Verkäufen zu erleichtern, oder die Möglichkeit, Snacks beim Start der meisten Missionen automatisch aufzufüllen, einen Buff der Defensivfähigkeiten und der Panzerung des Sparrow bzw. der Bombushka und mehr.

„Im Rahmen unserer Bemühungen, Auszahlungen für bestimmte Missionstypen im Auge zu behalten und wenn nötig anzupassen, um Spaß und faire Gewinne zu garantieren, erhöhen wir die Basisauszahlungen für Open-Wheel-Rennen, Taxifahrten und viele Kontaktmissionen.“

Und mehr…

Mitglieder bei GTA+ auf PS5 und Xbox Series X|S erhalten den neuen Överflöd Pipistrello (Supersportwagen) im Zuge ihrer Mitgliedschaft am Tag der Veröffentlichung des Sommer-Updates umsonst – eine Woche, bevor er allgemein erhältlich sein wird. Außerdem erhalten sie bis August weiterhin den speziellen monatlichen Bonus in Höhe von 1.000.000 GTA$, zusätzlich zu den gewöhnlichen 500.000 GTA$ und all den anderen herausragenden Mitgliedsvorteilen.

Informationen zu allen Neuerungen rund um GTA Online in diesem Sommer – sowie zu den jährlichen Feierlichkeiten rund um den Unabhängigkeitstag, zusätzlichen Boni in The Chop Shop, The Contract und mehr – findet ihr wie immer auf dem Rockstar Newswire.