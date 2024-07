Grand Theft Auto V: Unabhängigkeitstag in GTA Online

Die Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag sind in vollem Gang in GTA Online. Kostenlose oder stark rabattierte patriotische Gegenstände helfen euch dabei, Amerikas Geburtstag gebührend zu feiern. Holt euch außerdem den Karin Boor in rot-weiß-blauem Design in der Lobby des Diamond Casino, indem ihr entweder erfolgreich am Glücksrad dreht oder den Podiumsraub abschließt.

Weiterhin ist der Supersportwagen Överflöd Pipistrello jetzt für alle bei Legendary Motorsport und im Ausstellungsraum von Luxury Autos erhältlich.

Die Highlights der Woche:

Der Supersportwagen Överflöd Pipistrello jetzt für alle bei Legendary Motorsport und im Ausstellungsraum von Luxury Autos erhältlich – und bis 31. Juli kostenlos für Mitglieder bei GTA+

Unabhängigkeitstagsbelohnungen:

Tretet dem Spiel bei und erhaltet den Feuerwerk-Fischerhut , den Amerika-Fischerhut und den Freiheitsstatue-Fischerhut

, den und den Gefundene Kisten in Konkurrenzkämpfen könnten den Pißwasser-Bierhelm, den Benedikt-Bierhelm, den Patriot-Bierhelm, den Supa-Wet-Bierhelm oder das Freudenstatue-T-Shirt enthalten

Die wöchentliche Herausforderung: Schließt drei mobile Operationen ab, um die wöchentliche Herausforderung zu meistern, und erhaltet bis 10. Juli weitere 100.000 GTA$

Schließt drei mobile Operationen ab, um die wöchentliche Herausforderung zu meistern, und erhaltet bis 10. Juli weitere 3x GTA$ und RP für mobile Operationen

für mobile Operationen Doppelte GTA$ und RP in Running Back (Remix)

in Running Back (Remix) Zielfahrzeuge für Schrotthandelraube: Karin Boor (Geländewagen), Bravado Buffalo STX (Muscle-Car), Invetero Coquette D10 (Sportwagen)

Karin Boor (Geländewagen), Bravado Buffalo STX (Muscle-Car), Invetero Coquette D10 (Sportwagen) 30 % Rabatt auf die mobile Kommandozentrale und ihre Verbesserungen & Modifikationen sowie 50 % Rabatt auf die Designs Stars & Stripes, Freiheitskampf und Adlerklaue

Das HSW-Premium-Testfahrzeug: Übermacht Niobe (Sportwagen)

Übermacht Niobe (Sportwagen) Das Preisfahrzeug im LS Car Meet: Landet an zwei Tagen in Folge in den Top 5 der LS-Car-Meet-Serie und erhaltet den Obey Omnis (Sportwagen)

Landet an zwei Tagen in Folge in den Top 5 der LS-Car-Meet-Serie und erhaltet den Obey Omnis (Sportwagen) Die Testfahrzeuge im LS Car Meet: Übermacht Revolter (Sportwagen, 30 % Rabatt), Declasse Tulip (Muscle-Car), Invetero Coquette (Sportwagen)

Übermacht Revolter (Sportwagen, 30 % Rabatt), Declasse Tulip (Muscle-Car), Invetero Coquette (Sportwagen) Der Hauptpreis am Glücksrad: Karin Boor (Geländewagen)

Karin Boor (Geländewagen) Im Ausstellungsraum von Premium Deluxe Motorsport: Declasse Vamos (Muscle-Car), Vapid Liberator (Geländewagen, 50 % Rabatt), Weeny Dynasty (Klassiker, 30 % Rabatt), Enus Cognoscenti 55 (Limousine), Western Sovereign (Motorrad, 50 % Rabatt)

Declasse Vamos (Muscle-Car), Vapid Liberator (Geländewagen, 50 % Rabatt), Weeny Dynasty (Klassiker, 30 % Rabatt), Enus Cognoscenti 55 (Limousine), Western Sovereign (Motorrad, 50 % Rabatt) Im Ausstellungsraum von Luxury Autos: Överflöd Pipistrello (Supersportwagen), Annis Euros X32 (Coupé)

Överflöd Pipistrello (Supersportwagen), Annis Euros X32 (Coupé) Rabatte beim Waffentransporter: 60 % Rabatt auf das Feuerwerkabschussgerät und die Muskete

60 % Rabatt auf das Feuerwerkabschussgerät und die Muskete Fahrzeugrabatte: 50 % auf den USA-Rucksack sowie alle Unabhängigkeitstagsfahrzeuge und -gegenstände, 30 % auf den Übermacht Revolter (Sportwagen), den Weeny Dynasty (Klassiker), den Declasse Vigero ZX Cabrio (Muscle-Car) und den Bravado Hotring Hellfire (Sportwagen)

50 % auf den USA-Rucksack sowie alle Unabhängigkeitstagsfahrzeuge und -gegenstände, 30 % auf den Übermacht Revolter (Sportwagen), den Weeny Dynasty (Klassiker), den Declasse Vigero ZX Cabrio (Muscle-Car) und den Bravado Hotring Hellfire (Sportwagen) Für Mitglieder bei GTA+: Bis August ein zusätzlicher monatlicher Bonus in Höhe von 1.000.000 GTA$, ein kostenloser Överflöd Pipistrello (Supersportwagen), Unabhängigkeitstagsjacke und -hose, neue Chamäleon-Lackierungen und vieles mehr

Alle Infos findet ihr unten auf dem Rockstar Newswire.