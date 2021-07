Grand Theft Auto V: Unabhängigkeitstag in GTA Online

Autor:, in / Grand Theft Auto V

Der Unabhängigkeitstag in GTA Online bringt doppelte und dreifache Belohnungen, thematische Boni und mehr.

Zur Feier des Unabhängigkeitstags in den USA erhalten Spieler von GTA Online fette Boni und hohe Rabatte sowie zahlreiche thematisch designte Geschenke, darunter den USA-Fallschirmrucksack und mehr.

Auf dem Podium im Diamond Casino & Resort könnt ihr zudem am Glücksrad drehen und den Declasse Hotring Sabre im einzigartigen ‘‘Patriot Beer 19‘‘-Design gewinnen.

Die Highlights der Woche:

Dreifache GTA$ & RP in Stockpile und mobilen Operationen

in Stockpile und mobilen Operationen Doppelte GTA & RP beim Finden von Schatztruhen und versteckten Paketen auf Cayo Perico und unter Wasser

beim Finden von Schatztruhen und versteckten Paketen auf Cayo Perico und unter Wasser Das BCTR-T-Shirt kostenlos fürs Einloggen

fürs Einloggen Der USA-Fallschirmrucksack ist kostenlos bei Ammu-Nation erhältlich

bei Ammu-Nation erhältlich Spezielle Belohnungen in Konkurrenzkämpfen , wie einen Pißwasser-, Benedict-, Patriot- und Supa Wet-Bierhelm oder das Freudensstatue-T-Shirt

, wie einen Pißwasser-, Benedict-, Patriot- und Supa Wet-Bierhelm oder das Freudensstatue-T-Shirt Der Declasse Hotring Sabre im einzigartigen ‘‘Patriot Beer 19‘‘-Design ist der Hauptpreis der Woche am Glücksrad

im einzigartigen ‘‘Patriot Beer 19‘‘-Design ist der Hauptpreis der Woche am Glücksrad 50 % Rabatt auf Spezialgegenstände zum Unabhängigkeitstag wie die Western Sovereign, das Feuerwerkabschussgerät, den patriotischen Fallschirm und mehr

auf Spezialgegenstände zum Unabhängigkeitstag wie die Western Sovereign, das Feuerwerkabschussgerät, den patriotischen Fallschirm und mehr 40 % Rabatt auf die mobile Kommandozentrale sowie zugehörige Verbesserungen und Anpassungen

auf die mobile Kommandozentrale sowie zugehörige Verbesserungen und Anpassungen 50 % Rabatt auf Bunker und zugehörige Renovierungen und Anpassungen

auf Bunker und zugehörige Renovierungen und Anpassungen 25 % Rabatt auf das ausrangierte U-Boot Kosatka sowie zugehörige Verbesserungen und Anpassungen

auf das ausrangierte U-Boot Kosatka sowie zugehörige Verbesserungen und Anpassungen Rabatt auf ausgewählte Fahrzeuge wie den Vapid Winky, den MTL-Feuerwehrwagen, den Kampf-Heli Nagasaki Buzzard und mehr

Boni mit Prime Gaming : Alle, die ihr Konto im Rockstar Games Social Club erfolgreich mit Prime Gaming verknüpfen, erhalten 100.000 GTA$, wenn sie zu einem beliebigen Zeitpunkt in dieser Woche spielen.

: Alle, die ihr Konto im Rockstar Games Social Club erfolgreich mit Prime Gaming verknüpfen, erhalten 100.000 GTA$, wenn sie zu einem beliebigen Zeitpunkt in dieser Woche spielen. Rabatte mit Prime Gaming: 70 % auf die Buckingham Valkyrie sowie 80 % auf den Dinka Sugoi

Alle Details findet ihr auf dem Rockstar Newswire sowie weiter unten.

Der Unabhängigkeitstag ist in dieser Woche in Los Santos und Blaine County in vollem Gang.

Patriotismus im Überfluss bedeutet Zahltag für alle, die in schwindelerregenden Höhen & tiefsten Tiefen auf volles Risiko gehen, sowie hohe Rabatte auf alle möglichen Goodies.

Doppelte GTA$ & RP für Schatztruhen und versteckte Pakete

Nur wenige Dinge sind amerikanischer als das Streben nach Ruhm und Reichtum in den entferntesten und unwirtlichsten Gegenden. Postkarten werden dem einfach nicht gerecht, denn es gibt weitaus mehr als Nationalparks und traumhaft schöne Gebirge.

Tropisches Terrain auf Cayo Perico und den Meeresgrund auf der Suche nach Schatztruhen und versteckten Paketen zu durchkämmen beschert allen Schatzsuchern doppelt so viele GTA$ und RP wie gewöhnlich.

Das ausrangierte U-Boot Kosatka gibt es 25 % billiger, genau wie alle seine möglichen Anpassungen – die perfekte Gelegenheit für euch, um selbst die sonnige Küste von El Rubios Inselfestung und die trüben Tiefen des blauen Ozeans zu erkunden.

Dreifache Belohnungen für mobile Operationen und Stockpile

Versteckte Operationen sind einer von Amerikas am stärksten wachsenden Exportschlagern. Angehende Kriegsherren, die eine mobile Kommandozentrale besitzen, können sich an Agent 14 wenden und bei allen mobilen Operationen dreimal so viel Geld und RP wie gewöhnlich verdienen.

Seid ihr an ein bisschen Spionage interessiert? Die mobile Kommandozentrale und ihre Anpassungen und Erweiterungen sind bei Warstock Cache & Carry bis zum 7. Juli 40 % günstiger erhältlich.

Und: Erobert mit einer Flotte Kampfjets den Himmel und erhaltet diese Woche bei Stockpile dreifache Belohnungen.

Spielen und freischalten: das BCTR-T-Shirt

Langstrecken-LKW-Fahrer, Verschwörungstheoretiker und alle dazwischen können sich in dieser Woche das kostenlose BCTR-T-Shirt sichern, indem sie GTA Online spielen.

Preise für Konkurrenzkämpfe

Behaltet in dieser Woche bei Konkurrenzkämpfen einen klaren Kopf – falls ihr Glück habt, werdet ihr für das Auffinden und Sicherstellen der richtigen Fracht mit einem Pißwasser-, Benedict-, Patriot- oder Supa Wet-Bierhelm oder dem Freudenstatue-T-Shirt belohnt.

Das Podiumsfahrzeug der Woche: Declasse Hotring Sabre im einzigartigen ‘‘Patriot Beer 19‘‘-Design

Schlendert zwischen Feuerwerksgefechten durch die Lobby des Diamond Casino & Resort und dreht am Glücksrad. Mit etwas Glück gewinnt ihr GTA$, RP, Kleidung und allerlei Überraschungspreise. Der Hauptpreis der Woche ist der Declasse Hotring Sabre – im passenden „Patriot Beer“-Design für maximale Amerika-Punktzahl – gebaut, um die Hotring-Rundkurse zu zerlegen.

RABATTE

Zeigt euch von der patriotischen Seite und nutzt den Rabatt von 50 % auf dem Unabhängigkeitstag gewidmete Instrumente der Zerstörung, Anpassungen, Feuerwerk und mehr.

Vapid Liberator

Western Sovereign

Hupen

Muskete

Feuerwerkabschussgerät

Feuerwerks-Munition

Reifenqualm/Fallschirmrauch

Gesichtsbemalung und Bekleidung

Designs für die mobile Kommandozentrale

Mk-II-Waffendesign

Frisuren

Masken

Patriotischer Fallschirm

Zusätzlich zu den obigen Rabatten können alle, die GTA Online spielen, komplett gratis einen USA-Fallschirmrucksack bei Ammu-Nation abholen.

Ein Bunker ist der perfekte Ort, um euren nächsten Schachzug zu planen – idealerweise mit gespitzten Fingern und kichernd wie ein Superschurke. Zu eurem Glück kosten alle Bunker die nächsten sieben Tage lang nur die Hälfte, genau wie ihre Renovierungen und Anpassungen. Ihr könnt euch also euer Versteck ganz nach euren Wünschen aufbauen. Außerdem gibt es in dieser Woche Rabatte auf eine ganze Reihe von Fahrzeugen.

40 % RABATT:

Titan

Western Company Besra

Albany Roosevelt Valor

Declasse Drift Tampa

Kampfhelikopter Nagasaki Buzzard

Western Company Annihilator

30 % RABATT:

Vapid Winky

Dinka Veto Classic

MTL-Feuerwehrwagen

Vapid Flash GT

Boni und Vorteile mit Prime Gaming

GTA-Online-Spieler, die ihr Konto im Rockstar Games Social Club erfolgreich mit Prime Gaming verknüpfen, erhalten 100.000 GTA$, wenn sie zu einem beliebigen Zeitpunkt in dieser Woche spielen.

Zusätzlich erhalten Prime-Gaming-Mitglieder exklusive Rabatte wie 70 % auf die Buckingham Valkyrie sowie 80 % auf den Dinka Sugoi.

Meldet euch bei Prime Gaming an, um Zugriff auf zukünftige Vorteile zu erhalten. Details und Einschränkungen findet ihr auf der Seite des Rockstar Supports.