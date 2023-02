Grand Theft Auto V: Valentinstag mit der Schrotflinte in GTA Online

Valentinstag in GTA Online: neues Muscle-Car Classique Broadway, 3x Boni in „Bis der Tod uns scheidet“, neue Kleidung und mehr.

Friendly Reminder: der Valentinstag steht kurz bevor. Auch in GTA Online wird dieser gefeiert und deshalb könnt ihr gleich dreifach Belohnungen in „Bis der Tod uns scheidet“ verdienen, wenn ihr euch paarweise zusammentut. Wer lieber spannende Nahkämpfe in größeren Gruppen möchte, für den bietet sich „Vor die Schrotflinte gelaufen“ an.

Außerdem wurde ein neuer heißer Schlitten in den Straßen von Los Santos gesichtet: Das Muscle-Car Classique Broadway ist ab sofort bei Simeons Premium Deluxe Motorsport erhältlich.

Die Highlights der Woche:

Neues Fahrzeug : der Classique Broadway

: der Classique Broadway Kostenloses „Downtown Cab Co.“-Design für euer Taxi, wenn ihr in Taxiarbeit 50 Fahrgäste ans Ziel bringt

für euer Taxi, wenn ihr in Taxiarbeit 50 Fahrgäste ans Ziel bringt Das Design „Los Santos Lovers“ kostenlos, wenn ihr euch den neuen Classique Broadway bis 15. Februar holt

wenn ihr euch den neuen Classique Broadway bis 15. Februar holt Kostenlose Valentinstags-Bekleidung : der Valentinstags-Blazer und der Herzschmerz-Anhänger fürs Spielen in dieser Woche

: der Valentinstags-Blazer und der Herzschmerz-Anhänger fürs Spielen in dieser Woche 3x GTA$ und RP in Bis der Tod uns scheidet

Kostenlose Waffe: die Gusenberg-Bleispritze

Das Waffentransporter-Angebot der Woche : die Gusenberg-Bleispritze, die Präzisionspistole, die abgesägte Schrotflinte, die Railgun, der Witwenmacher (35 % Rabatt für Mitglieder bei GTA+), der kompakte Granatwerfer (30 % Rabatt), Molotow-Cocktails, Haftbomben, Rohrbomben, Messer (inklusive des Trippy-Messerdesigns für Mitglieder bei GTA+) und Baseballschläger (inklusive des Trippy-Baseballschlägerdesigns für Mitglieder bei GTA+)

: die Gusenberg-Bleispritze, die Präzisionspistole, die abgesägte Schrotflinte, die Railgun, der Witwenmacher (35 % Rabatt für Mitglieder bei GTA+), der kompakte Granatwerfer (30 % Rabatt), Molotow-Cocktails, Haftbomben, Rohrbomben, Messer (inklusive des Trippy-Messerdesigns für Mitglieder bei GTA+) und Baseballschläger (inklusive des Trippy-Baseballschlägerdesigns für Mitglieder bei GTA+) Neue Kleidungsstücke : Jeansjacken, Truckerkappen, Leinenschuhe und Designer-Jeans

: Jeansjacken, Truckerkappen, Leinenschuhe und Designer-Jeans Nur auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S: Haos Premium-Testfahrzeug : der Pfister Astron Custom Das HSW-Zeitrennen der Woche führt euch von Pacific Bluffs zum Mount Gordo

Erhöhte Wahrscheinlichkeit auf Diamanten im Tresor beim Diamond-Casino-Raubüberfall

im Tresor beim Diamond-Casino-Raubüberfall 50 % mehr GTA$ und RP für Telefonzellen-Attentate

für Telefonzellen-Attentate 2x GTA$ und RP in der Community-Serie, diese Woche mit neuen Jobs: [K] Construction Site von KAIZEN-24-7 Khanjali Royale von I-Daswoelfchen-I Apocalypse von VoltycQc ! THE PHANTOM DRAIN ! von DlSBY_ Castle Top von WildMan2yyz Beach Bum von andreww2012

in der Community-Serie, diese Woche mit neuen Jobs: Ausgestellt bei Premium Deluxe Motorsport : der brandneue Classique Broadway (Muscle-Car), der Albany Roosevelt Valor (Klassiker, 35 % Rabatt), der Överflöd Entity MT (Supersportwagen, 25 % Rabatt), der Übermacht Zion Classic (Klassiker) und der Vapid Peyote Gasser (Muscle-Car, 35 % Rabatt).

: der brandneue Classique Broadway (Muscle-Car), der Albany Roosevelt Valor (Klassiker, 35 % Rabatt), der Överflöd Entity MT (Supersportwagen, 25 % Rabatt), der Übermacht Zion Classic (Klassiker) und der Vapid Peyote Gasser (Muscle-Car, 35 % Rabatt). Ausgestellt bei Luxury Autos : der Dewbauchee JB 700W und der Declasse Mamba

: der Dewbauchee JB 700W und der Declasse Mamba Das Preisfahrzeug der Woche im LS Car Meet : gewinnt an zwei Tagen nacheinander ein Verfolgungsrennen und erhaltet den Obey 8F Drafter

: gewinnt an zwei Tagen nacheinander ein Verfolgungsrennen und erhaltet den Obey 8F Drafter Testfahrzeuge im LS Car Meet : Emperor Vectre, Vapid Dominator ASP, Annis Remus

: Emperor Vectre, Vapid Dominator ASP, Annis Remus Der Hauptpreis am Glücksrad : der Albany Roosevelt

: der Albany Roosevelt 50 % Rabatt auf Sakkos und Kleider aus dem „Be My Valentine“-Update

aus dem „Be My Valentine“-Update 35 % Rabatt auf Nachtclubs und zugehörige Verbesserungen und Anpassungen sowie 50 % auf Spielautomaten

und zugehörige Verbesserungen und Anpassungen sowie 50 % auf Spielautomaten Fahrzeugrabatte : 35 % auf den Albany Roosevelt Valor und den Vapid Peyote Gasser sowie 25 % auf den Överflöd Entity MT

: 35 % auf den Albany Roosevelt Valor und den Vapid Peyote Gasser sowie 25 % auf den Överflöd Entity MT Laufende Vorteile des Monats bei GTA+ : das Vapid Taxi kostenlos, 2x GTA$ für Taxiarbeit, eine kostenlose Ausrüstungsverbesserung für das LSD-Labor, Geschenke zum neuen Mondjahr: das Yeti-Jahr-des-Hasen-T-Shirt und die Noh-Hasenmaske, kostenlose Getränke an allen Bars und in allen Clubs der Stadt – und mehr

: das Vapid Taxi kostenlos, 2x GTA$ für Taxiarbeit, eine kostenlose Ausrüstungsverbesserung für das LSD-Labor, Geschenke zum neuen Mondjahr: das Yeti-Jahr-des-Hasen-T-Shirt und die Noh-Hasenmaske, kostenlose Getränke an allen Bars und in allen Clubs der Stadt – und mehr Prime-Gaming-Boni: GTA-Online-Spieler, die ihr Konto im Rockstar Games Social Club vor dem 23. Februar mit Prime Gaming verknüpfen, erhalten 125.000 GTA$ und die Maske „Zwielichtig gemalter Hase“ fürs Spielen in dieser Woche

Alle Infos findet ihr außerdem auf dem Rockstar Newswire.