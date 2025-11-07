Grand Theft Auto V: Verkäufe erreichen über 220 Millionen Einheiten

Fünf Millionen Spiele wurden im letzten Quartal von Grand Theft Auto V verkauft, wodurch die Gesamtverkäufe über 220 Millionen erreichen.

Aus finanzieller Sicht scheint die jüngste Verschiebung von Grand Theft Auto VI für Take-Two Interactive vertretbar zu sein, denn der aktuelle Teil bringt auch nach zwölf Jahren noch genug Geld in die Kasse.

Im aktuellen Finanzbericht des Unternehmens gibt man 220 Millionen verkaufte Einheiten für Grand Theft Auto V an. Zuletzt waren es 215 Millionen. Im letzten Quartal wurden demnach fünf Millionen weitere Spiele verkauft.

Wie oft habt ihr eigentlich Grand Theft Auto V über die Jahre hinweg gekauft?