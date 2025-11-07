Grand Theft Auto V: Verkäufe erreichen über 220 Millionen Einheiten

Aus finanzieller Sicht scheint die jüngste Verschiebung von Grand Theft Auto VI für Take-Two Interactive vertretbar zu sein, denn der aktuelle Teil bringt auch nach zwölf Jahren noch genug Geld in die Kasse.
Im aktuellen Finanzbericht des Unternehmens gibt man 220 Millionen verkaufte Einheiten für Grand Theft Auto V an. Zuletzt waren es 215 Millionen. Im letzten Quartal wurden demnach fünf Millionen weitere Spiele verkauft.
Wie oft habt ihr eigentlich Grand Theft Auto V über die Jahre hinweg gekauft?
Ein absolutes Gelddruckspiel irre. Ich habe es dazächlich nur 1 mal und das auf der Xbox 360 gekauft.
Beeindruckend! Von solchen Zahlen träumen Entwickler nur…
Ich hab’s mir ganze NULL mal gekauft…😎
Vielleicht sollten sie GTA IV noch verschieben, bis die neue Gen der Konsolen draußen ist. Dann könnten sie von GTA V noch ein ReReRemaster rausbringen…
Bin aber auch schuldig: PS3, PS4, PS5, Series X und Steam… hab selbst of genug zugegriffen…
Wieso sollte man GTA 4 verschieben? Ist doch schon seit Ewigkeiten draußen 😬
Das wird Rockstar nicht aufhalten ein next next next Gen Update für 20€ rauszubringen :D:D
Ich hab’s zweimal gekauft. Einmal auf der 360 und einmal im Sale für die One. Und die One Version zock ich aktuell. 😁
5 Millionen Verkäufe sind schon heftig, ich selbst hatte GTA damals auf der Playstation 4 als Disk gekauft, auf Series X hatte ich es vor einigen Jahren mal im Game Pass gezockt, aber nur die Kampagne.