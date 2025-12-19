Grand Theft Auto V: Weihnachtsfeierlichkeiten in GTA Online bringen festliche Geschenke

Weihnachtsfeierlichkeiten in GTA Online: Festliche Geschenke und Modi, ein neuer Supersportwagen, ein kostenloser Heli und mehr

Die Feiertage machen auch vor dem südlichen San Andreas nicht Halt und bringen euch eine Reihe weihnachtlicher Geschenke, festliche Modi, Schnee sowie saisonale Deko – und vieles mehr.

Außerdem ist der brandneue Supersportwagen Progen Luiva ab sofort bei Legendary Motorsport und Luxury Autos zum Kauf verfügbar. Zudem gibt es den Helikopter Buckhingham SuperVolito Carbon vom 23. bis 30. Dezember kostenlos für alle.

Die Highlights der Woche:

Neues Fahrzeug: Der neue Progen Luiva ist ab sofort bei Legendary Motorsport oder bei Luxury Autos verfügbar

Der neue Progen Luiva ist ab sofort bei Legendary Motorsport oder bei Luxury Autos verfügbar Der Vapid FMJ MK V (Supersportwagen) ist jetzt für alle bei Legendary Motorsport oder im Ausstellungsraum von Luxury Autos erhältlich

(Supersportwagen) ist jetzt für alle bei Legendary Motorsport oder im Ausstellungsraum von Luxury Autos erhältlich Hol dir von 23. bis 30. Dezember einen kostenlosen Buckingham SuperVolito Carbon (Helikopter) bei Elitás Travel

(Helikopter) bei Elitás Travel Festtagsgeschenke: Spielt zwischen dem 23. Dezember und 7. Januar und erhaltet: den „Frohes Fest“-Pullover, den Silvesterfeuerwerk-Bodysuit, das Schneeballabschussgerät, die Zuckerstange und das Feuerwerkabschussgerät mit 20 Raketen. Zusätzlich werden eure Snacks, Panzerungen und Munitionsvorräte gratis aufgefüllt

Spielt zwischen dem 23. Dezember und 7. Januar und erhaltet: den „Frohes Fest“-Pullover, den Silvesterfeuerwerk-Bodysuit, das Schneeballabschussgerät, die Zuckerstange und das Feuerwerkabschussgerät mit 20 Raketen. Zusätzlich werden eure Snacks, Panzerungen und Munitionsvorräte gratis aufgefüllt Abonnenten des Rockstar Propaganda-Newsletters bekommen die spezielle Rote Festtagsbaum-Kopfbedeckung , wenn sie zwischen 18. und 31. Dezember spielen

, wenn sie zwischen 18. und 31. Dezember spielen Wieder verfügbare festliche Spielmodi: Yeti-Jagd, Schneeballschlachten, Knecht Unrecht, der Weazel Plaza Shootout, Schneemänner zum Sammeln und der eCola-Festtagschlepper, der euch GTA$, Munition und Snacks beschert

Yeti-Jagd, Schneeballschlachten, Knecht Unrecht, der Weazel Plaza Shootout, Schneemänner zum Sammeln und der eCola-Festtagschlepper, der euch GTA$, Munition und Snacks beschert Boni im Cluckin‘-Bell-Überfall: Ein einmaliger Bonus in Höhe von 500.000 GTA$ für den Abschluss des Finales als Anführer, sowie ein einmaliger Bonus von ebenfalls 500.000 GTA$, wenn ihr ihn als Leibwächter oder Mitarbeiter beendet

Ein einmaliger Bonus in Höhe von 500.000 GTA$ für den Abschluss des Finales als Anführer, sowie ein einmaliger Bonus von ebenfalls 500.000 GTA$, wenn ihr ihn als Leibwächter oder Mitarbeiter beendet Die wöchentliche Herausforderung: Wenn ihr zwischen dem 30. Dezember und dem 7. Januar einmal als Anführer das Finale des Cluckin‘-Bell-Farm-Raids abschließt, erhaltet ihr zusätzlich 300.000 GTA$ sowie den Krampus-Pullover

Wenn ihr zwischen dem 30. Dezember und dem 7. Januar einmal als Anführer das Finale des Cluckin‘-Bell-Farm-Raids abschließt, erhaltet ihr zusätzlich 300.000 GTA$ sowie den Krampus-Pullover Doppelte GTA$ und RP für Grasverkäufe als Biker, in Overtime Rumble und in der weihnachtlichen Communityserie

für Grasverkäufe als Biker, in Overtime Rumble und in der weihnachtlichen Communityserie Ein Vapid Clique (Muscle-Car) im limitierten „Merry Cliquemas“-Design und mit speziellem Liberty-City-Nummernschild als Zielfahrzeug in der Mission „Gang-Raub“

im limitierten „Merry Cliquemas“-Design und mit speziellem Liberty-City-Nummernschild als Zielfahrzeug in der Mission „Gang-Raub“ 40 % Rabatt auf Hanfplantagen samt zugehöriger Verbesserungen und Modifikationen

auf Hanfplantagen samt zugehöriger Verbesserungen und Modifikationen Fahrzeugrabatte: 30 % Rabatt auf den Annis Remus (Sportwagen), den Karin S95 (Sportwagen), den Enus Deity (Limousine), den Sea Sparrow (Hubschrauber), den Dinka RT3000 (Sportwagen), den Declasse Walton L35 (Geländewagen), den Pegassi Reaper (Supersportwagen), den Albany Brigham (Muscle-Car), den Progen Itali GTB (Supersportwagen) und den HVY Insurgent (Geländewagen)

30 % Rabatt auf den Annis Remus (Sportwagen), den Karin S95 (Sportwagen), den Enus Deity (Limousine), den Sea Sparrow (Hubschrauber), den Dinka RT3000 (Sportwagen), den Declasse Walton L35 (Geländewagen), den Pegassi Reaper (Supersportwagen), den Albany Brigham (Muscle-Car), den Progen Itali GTB (Supersportwagen) und den HVY Insurgent (Geländewagen) Rabatte beim Waffentransporter: 40 % Rabatt auf das Dienstgewehr (für alle) und auf den Elektroschocker (nur mit GTA+)

40 % Rabatt auf das Dienstgewehr (für alle) und auf den Elektroschocker (nur mit GTA+) Vorteile mit GTA+: Holt euch den neuen Supersportwagen Vapid FMJ MK V kostenlos im Ausstellungsraum des Vinewood Car Club, 1.000.000 GTA$ Rabatt auf alle Villen von Prix Luxury, eine kostenlose Fahrzeugwerkstatt für eure Villa, Fernzugriff auf eure Mitarbeiter über die Vinewood Club App, weihnachtliche Kleidung und vieles mehr – bis 7. Januar

Auf dem Rockstar Newswire findet ihr alle Informationen.