Grand Theft Auto V: Weihnachtsfeierlichkeiten in GTA Online bringen festliche Geschenke

Die Feiertage machen auch vor dem südlichen San Andreas nicht Halt und bringen euch eine Reihe weihnachtlicher Geschenke, festliche Modi, Schnee sowie saisonale Deko – und vieles mehr.
Außerdem ist der brandneue Supersportwagen Progen Luiva ab sofort bei Legendary Motorsport und Luxury Autos zum Kauf verfügbar. Zudem gibt es den Helikopter Buckhingham SuperVolito Carbon vom 23. bis 30. Dezember kostenlos für alle.
Die Highlights der Woche:
- Neues Fahrzeug: Der neue Progen Luiva ist ab sofort bei Legendary Motorsport oder bei Luxury Autos verfügbar
- Der Vapid FMJ MK V (Supersportwagen) ist jetzt für alle bei Legendary Motorsport oder im Ausstellungsraum von Luxury Autos erhältlich
- Hol dir von 23. bis 30. Dezember einen kostenlosen Buckingham SuperVolito Carbon (Helikopter) bei Elitás Travel
- Festtagsgeschenke: Spielt zwischen dem 23. Dezember und 7. Januar und erhaltet: den „Frohes Fest“-Pullover, den Silvesterfeuerwerk-Bodysuit, das Schneeballabschussgerät, die Zuckerstange und das Feuerwerkabschussgerät mit 20 Raketen. Zusätzlich werden eure Snacks, Panzerungen und Munitionsvorräte gratis aufgefüllt
- Abonnenten des Rockstar Propaganda-Newsletters bekommen die spezielle Rote Festtagsbaum-Kopfbedeckung, wenn sie zwischen 18. und 31. Dezember spielen
- Wieder verfügbare festliche Spielmodi: Yeti-Jagd, Schneeballschlachten, Knecht Unrecht, der Weazel Plaza Shootout, Schneemänner zum Sammeln und der eCola-Festtagschlepper, der euch GTA$, Munition und Snacks beschert
- Boni im Cluckin‘-Bell-Überfall: Ein einmaliger Bonus in Höhe von 500.000 GTA$ für den Abschluss des Finales als Anführer, sowie ein einmaliger Bonus von ebenfalls 500.000 GTA$, wenn ihr ihn als Leibwächter oder Mitarbeiter beendet
- Die wöchentliche Herausforderung: Wenn ihr zwischen dem 30. Dezember und dem 7. Januar einmal als Anführer das Finale des Cluckin‘-Bell-Farm-Raids abschließt, erhaltet ihr zusätzlich 300.000 GTA$ sowie den Krampus-Pullover
- Doppelte GTA$ und RP für Grasverkäufe als Biker, in Overtime Rumble und in der weihnachtlichen Communityserie
- Ein Vapid Clique (Muscle-Car) im limitierten „Merry Cliquemas“-Design und mit speziellem Liberty-City-Nummernschild als Zielfahrzeug in der Mission „Gang-Raub“
- 40 % Rabatt auf Hanfplantagen samt zugehöriger Verbesserungen und Modifikationen
- Fahrzeugrabatte: 30 % Rabatt auf den Annis Remus (Sportwagen), den Karin S95 (Sportwagen), den Enus Deity (Limousine), den Sea Sparrow (Hubschrauber), den Dinka RT3000 (Sportwagen), den Declasse Walton L35 (Geländewagen), den Pegassi Reaper (Supersportwagen), den Albany Brigham (Muscle-Car), den Progen Itali GTB (Supersportwagen) und den HVY Insurgent (Geländewagen)
- Rabatte beim Waffentransporter: 40 % Rabatt auf das Dienstgewehr (für alle) und auf den Elektroschocker (nur mit GTA+)
- Vorteile mit GTA+: Holt euch den neuen Supersportwagen Vapid FMJ MK V kostenlos im Ausstellungsraum des Vinewood Car Club, 1.000.000 GTA$ Rabatt auf alle Villen von Prix Luxury, eine kostenlose Fahrzeugwerkstatt für eure Villa, Fernzugriff auf eure Mitarbeiter über die Vinewood Club App, weihnachtliche Kleidung und vieles mehr – bis 7. Januar
Auf dem Rockstar Newswire findet ihr alle Informationen.
Wenn ich ehrlich sein darf, würde ich jetzt lieber GTA VI zocken und mich durch neue Missionen und Aufgaben steuern. Ansonsten ist es natürlich genial, dass dieses Game so lange supported wird.
Wenn wir ehrlich sind, wollen wir aber ein GTA 6 was perfekt läuft und fertig programmiert ist
Das Game wird noch ein bisschen gemolken, äh ich meine supportet
Mal reinschauen und abstauben.
Der Helikopter wäre schon nice 😅✌🏻 danke für die Info
Tolle Unterstützung die das Spiel erhält. Ich hab leider leider sehr früh entschieden meine Zeit nicht in GTA zu investieren.
GTA Online war das erste Spiel was ich richtig Online gezockt habe. Was ich da alles für Leute kennengelernt habe und was wir alles erlebt haben über die Jahre ist unbeschreiblich
alle die meinen, sie haben so Glück weil sie sich dagegen entschieden haben.. sorry… aber ihr verpasst unendliche Möglichketen..
Es gibt zB schon länger die Möglichkeit. eine eigene Sitzung zu erstellen, in dem man keine anderen Player hat die einen nerven könnten und in der man absolut alles machen kann..
das war ja immer der Kritikpunkt, was ich auch voll verstehen konnte..
Melken, melken, melken, ist die Devise 😅.
Bis es nicht mehr geht und der Nachfolger da ist.
Merry Christmas
Echt krass, dass das Spiel nach all den Jahren immer noch Updates bekommt und unterstützt wird 🙏🏼
Viel Erfolg allen beim Weihnachstevent.
Schön! So ein Special gab es letztes Jahr Weihnachten nicht. Zumindest habe ich davon nichts erfahren.
Das gibt es jedes Weihnachten. Musst du wohl verpasst haben
Der Schnee zu Weihnachten ist wenigstens was besonderes ☃️