Grand Theft Auto V: Xbox Serie X/S- und PlayStation 5-Versionen werden großartig, meint CEO

Erst gestern haben wir darüber berichtet, dass der CEO von Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, über Remaster sprach und sich gegen einfach Portierungen aussprach.

Des Weiteren berichtete er auch kurz über Grand Theft Auto V für Xbox Series X, Series S und PlayStation 5. Dabei ging Strauss nur kurz über die bevorstehende Veröffentlichung und nicht weiter ins Detail ein. Er knüpfte an seine vorherige Aussagen an, dass er keine „einfachen“ Portierungen wolle und dass er Vertrauen in Rockstar habe, dass sie etwas „Großartiges“ veröffentlichen würden.