Grand Theft Auto V: Zombie-Highlights der Woche in GTA Online

Diese Woche in GTA Online: ein brandneuer Cayo-Perico-Überlebenskampf, 2x Boni in Open-Wheel-Rennen und in der Community-Kampfserie & mehr!

In dieser Woche könnt ihr euch dem brandneuen Cayo-Perico-Überlebenskampf stellen – eine Neuinterpretation des bei Fans beliebten Modus, in dem ihr euch in El Rubios Tropenparadies gegen Horden von Untoten, Konquistadoren mit Musketen, Pantherbändigern und andere einzigartige Feinde behaupten müsst.

Einen schaurigen Vorgeschmack bietet dieser Teaser:

Außerdem erhaltet ihr die Panther-Tourjacke geschenkt, wenn ihr in dieser Woche spielt. Und wenn ihr in einem beliebigen Überlebenskampf alle 10 Gegnerwellen übersteht, erhaltet ihr das Buccaneer-Outfit und einen Bonus in Höhe von 100.000 GTA$.

Die Highlights der Woche:

2x GTA$ und RP im neuen Cayo-Perico-Überlebenskampf, für versteckte Kisten, in der Community-Kampfserie und in Open-Wheel-Rennen

Das I-Survived-Cayo-Perico-T-Shirt, wenn ihr den Cayo-Perico-Überlebenskampf spielt

Das Buccaneer-Outfit und einen Bonus in Höhe von 100.000 GTA$ , wenn ihr in einem beliebigen Überlebenskampf alle 10 Gegnerwellen übersteht

Fürs Spielen von GTA Online erhaltet ihr diese Woche die Panther-Tourjacke kostenlos

Diese Woche im Ausstellungsraum von Simeons Premium Deluxe Motorsport: Vapid Riata, Declasse Vamos, Dewbauchee Seven-70, Dewbauchee Rapid GT, Western Zombie Bobber

Vapid Riata, Declasse Vamos, Dewbauchee Seven-70, Dewbauchee Rapid GT, Western Zombie Bobber Im Ausstellungsraum von Luxury Autos: Dinka LSCM Jester RR Widebody, Bravado Banshee GTS

Dinka LSCM Jester RR Widebody, Bravado Banshee GTS Das HSW-Premium-Testfahrzeug: Der Declasse Vigero ZX

Der Declasse Vigero ZX Auf der Teststrecke im LS Car Meet: Benefactor Feltzer, Coil Voltic, Dewbauchee Rapid GT Classic

Benefactor Feltzer, Coil Voltic, Dewbauchee Rapid GT Classic Das Preisfahrzeug im LS Car Meet: Landet in den Top 5 der LS-Car-Meet-Serie und erhaltet den Übermacht Zion Classic

Landet in den Top 5 der LS-Car-Meet-Serie und erhaltet den Übermacht Zion Classic Der Hauptpreis am Glücksrad: Der Willard Eudora

Der Willard Eudora Fahrzeugrabatte: 30 % auf den Western Company Annihilator Stealth, das Kurtz-31-Patrouillenboot, den Mammoth Squaddie, den Dinka Veto Modern, den Dinka Veto Classic, die Buckingham Alpha-Z1, die Buckingham Nimbus, den HVY Insurgent Pick-Up, den Karin Hotring Everon, den Maibatsu Penumbra, den Benefactor Schlagen GT und den Gallivanter Baller ST

Rabatte beim Waffentransporter: 30 % auf das El Strickler und 40 % auf den Witwenmacher (nur mit GTA+)

30 % auf das El Strickler und 40 % auf den Witwenmacher (nur mit GTA+) Vorteile mit GTA+: Einen kostenlosen Pegassi Torero XO (Supersportwagen) sowie Kleidung von Atomic Racing, die neue Chamäleon-Lackierung und -Felgenfarbe „grün-roter Flop“, 50 % Rabatt auf Autowerkstätten und Drifttuning-Verbesserungen und mehr

Auf dem Rockstar Newswire findet ihr alle Informationen.