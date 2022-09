Grand Theft Auto V: Zwei neue Fahrzeuge, LS-Tuners-Boni und mehr

Autor:, in / Grand Theft Auto V

Diese Woche in GTA Online: Zwei neue Fahrzeuge, LS-Tuners-Boni und mehr.

Diese Woche erscheinen zwei neue Fahrzeuge in GTA Online, die euch zahlreiche Tuning-Möglichkeiten bieten: der Dinka Kanjo SJ und der Dinka Postlude – erhältlich bei Southern San Andreas Super Autos.

Außerdem könnt ihr von einer Fülle an Boni für LS Tuners profitieren, darunter dreifache Reputationspunkte in LS-Car-Meet-Rennen und doppelte Belohnungen für Kundenaufträge und in Raubzug-Finale.

Die Highlights der Woche:

Das Dienstgewehr – vormals nur verfügbar durch das Auffinden seiner einzelnen Komponenten an LSPD-Tatorten – ist ab sofort bei Ammu-Nation erhältlich

– vormals nur verfügbar durch das Auffinden seiner einzelnen Komponenten an LSPD-Tatorten – ist ab sofort bei Ammu-Nation erhältlich Neue Fahrzeuge : die Tuning-Schlitten Dinka Kanjo SJ und Dinka Postlude sind ab sofort bei Southern San Andreas Super Autos erhältlich

: die Tuning-Schlitten Dinka Kanjo SJ und Dinka Postlude sind ab sofort bei Southern San Andreas Super Autos erhältlich Dreifache LS-Car-Meet-Rep in allen Car-Meet-Rennen

in allen Car-Meet-Rennen Doppelte GTA$ & RP für Kundenaufträge und Raubzugfinale in der Autowerkstatt sowie in Zeitrennen, Deathmatches und Land Grab

für Kundenaufträge und Raubzugfinale in der Autowerkstatt sowie in Zeitrennen, Deathmatches und Land Grab Ausgestellt bei Premium Deluxe Motorsport zum Testen und Kaufen: der Annis Euros (mit 40 % Rabatt) mit klassisch-hafenblauer Lackierung und Pfeilförmige-Streifen-Design, der neu erhältliche Imponte Phoenix mit klassisch-gußeisensilberner Lackierung, ein Bravado Gauntlet Classic mit olivgrüner Metallic-Lackierung und Weiße-445-Design, der Declasse Vamos mit orangefarbener Perleffekt-Lackierung und „Ist das sicher?“-Design und ein mattschwarzer Karin Previon mit alternativem Stance-Andreas-Design

zum Testen und Kaufen: der Annis Euros (mit 40 % Rabatt) mit klassisch-hafenblauer Lackierung und Pfeilförmige-Streifen-Design, der neu erhältliche Imponte Phoenix mit klassisch-gußeisensilberner Lackierung, ein Bravado Gauntlet Classic mit olivgrüner Metallic-Lackierung und Weiße-445-Design, der Declasse Vamos mit orangefarbener Perleffekt-Lackierung und „Ist das sicher?“-Design und ein mattschwarzer Karin Previon mit alternativem Stance-Andreas-Design Ausgestellt bei Luxury Autos zum Kauf: der Enus Jubilee mit eisweißer Metallic-Lackierung und Graffitti-Design und der importierte Grotti Itali RSX (mit 30 % Rabatt) mit klassischer Silber-Lackierung und Stromlinien-Design

zum Kauf: der Enus Jubilee mit eisweißer Metallic-Lackierung und Graffitti-Design und der importierte Grotti Itali RSX (mit 30 % Rabatt) mit klassischer Silber-Lackierung und Stromlinien-Design Auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S: Haos Premium-Testfahrzeug: der Pfister Astron Custom Das HSW-Zeitrennen der Woche führt euch von Sandy Shores nach La Puerta

Hauptpreis am Glücksrad : Coil Cyclone

: Coil Cyclone Preisfahrzeug im LS Car Meet : kommt an drei Tagen in Folge unter die Top 3 in der Verfolgungsserie und gewinnt den Vapid Flash GT

: kommt an drei Tagen in Folge unter die Top 3 in der Verfolgungsserie und gewinnt den Vapid Flash GT Testfahrzeuge im LS Car Meet : Vapid GB200, Obey Tailgater S, Karin Futo GTX

: Vapid GB200, Obey Tailgater S, Karin Futo GTX 40 % Rabatt auf Autowerkstätten sowie auf zugehörige Anpassungen und Verbesserungen

auf Autowerkstätten sowie auf zugehörige Anpassungen und Verbesserungen 50 % Rabatt auf die Waffenkammer in der Agentur

auf die Waffenkammer in der Agentur Kostenlos : Munition, größere Magazine und Schalldämpfer für das Dienstgewehr

: Munition, größere Magazine und Schalldämpfer für das Dienstgewehr Fahrzeugrabatte: 50 % auf den Karin 190z, 40 % auf den Karin Sultan RS Classic, den Dinka RT3000, den Vapid GB200, den Albany Manana Custom, den Karin Futo GTX, den Vapid Clique und den Annis Euros, sowie 30 % auf den Obey Tailgater S und den Grotti Itali RSX

Monatliche Vorteile mit GTA+ : der neue Declasse Vigero ZX mit einer HSW-Leistungsverbesserung, zwei exklusive Designs für den Declasse Vigero ZX, das Biker-Clubhaus in Vespucci Beach, kostenlose Kleidung und Accessoires – und mehr

: der neue Declasse Vigero ZX mit einer HSW-Leistungsverbesserung, zwei exklusive Designs für den Declasse Vigero ZX, das Biker-Clubhaus in Vespucci Beach, kostenlose Kleidung und Accessoires – und mehr Boni mit Prime Gaming: Wer sein Konto im Rockstar Games Social Club mit Prime Gaming verbunden hat und diese Woche spielt, erhält 125.000 GTA$ als Bonus

Alle Informationen findet ihr obendrein auf dem Rockstar Newswire.