Grand Theft Auto V: Zwei neue Polizeifahrzeuge und mehr in GTA Online

Zwei neue Polizeifahrzeuge, mit denen ihr auf Streife fahren könnt, sind ab sofort bei Warstock Cache & Carry verfügbar – vorausgesetzt, ihr schließt die Mission „Schwarzgeldkasse“ aus dem Cluckin‘-Bell-Überfall ab.

Neben den neuen Fahrzeugen Vapid Dominator FX Interceptor und Declasse Impaler LX Cruiser könnt ihr diese Woche von zahlreichen Boni in Rennen profitieren – egal, ob ihr in Stuntrennen (2x GTA$ und 4x RP) durch die Lüfte fliegt oder in RC-Zeitrennen (2x GTA$ und RP) lieber mit allen vier Rädern am Boden klebt.

Die Highlights der Woche:

Zwei neue Polizeifahrzeuge: der Vapid Dominator FX Interceptor und Declasse Impaler LX Cruiser

der und 100.000 GTA$ als Bonus für den Abschluss einer Streifenfahrt und weitere 100.000 GTA$ für den Abschluss von insgesamt drei in dieser Woche

2x GTA$ & RP für RC-Zeitrennen, Spezialrennen und Junk-Energy-Fallschirmsprünge

2x GTA$ & 4x RP für Stuntrennen

Das HSW-Premium-Testfahrzeug: Pfister Astron Custom

Pfister Astron Custom Landet an drei Tagen in Folge in den Top 3 der LS-Car-Meet-Serie und erhaltet den Free Albany V-STR kostenlos

kostenlos Die Testfahrzeuge im LS Car Meet: Vapid Clique, Albany Hermes, Coil Voltic

Vapid Clique, Albany Hermes, Coil Voltic Der Hauptpreis am Glücksrad: HVY Insurgent

HVY Insurgent Im Ausstellungsraum von Premium Deluxe Motorsport: Överflöd Entity XF, Coil Brawler, Pegassi Esskey, Vapid Contender, Obey 9F

Överflöd Entity XF, Coil Brawler, Pegassi Esskey, Vapid Contender, Obey 9F Im Ausstellungsraum von Luxury Autos: Bollokan Envisage, Enus Paragon S

Bollokan Envisage, Enus Paragon S 30 % Rabatt auf alle Garagen

50 % Rabatt auf Einsatzwesten, -oberteile und -hosen

Fahrzeugrabatte: 30 % auf den Vapid Clique, den Överflöd Entity XF, den Declasse Walton L35 und den Lampadati Cinquemila

30 % auf den Vapid Clique, den Överflöd Entity XF, den Declasse Walton L35 und den Lampadati Cinquemila Zielfahrzeuge für Schrotthandelraube: Weeny Issi Rally, Lampadati Tropos Rallye, Enus Stafford

Weeny Issi Rally, Lampadati Tropos Rallye, Enus Stafford Rabatte beim Waffentransporter: 50 % auf die Gefechtspistole und (nur mit GTA+) 30 % auf das Kompaktgewehr

50 % auf die Gefechtspistole und (nur mit GTA+) 30 % auf das Kompaktgewehr Für Mitglieder bei GTA+: Bis August ein zusätzlicher monatlicher Bonus in Höhe von 1.000.000 GTA$, ein kostenloser Överflöd Pipistrello (Supersportwagen), nur kurze Zeit erhältliche Fahrzeug-Designs, neue Chamäleon-Lackierungen und vieles mehr

Alle Informationen findet ihr auf dem Rockstar Newswire.