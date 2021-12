Grand Theft Auto V: Zwei überarbeitete und ein neuer Radiosender für GTA Online

Autor:, in / Grand Theft Auto V

GTA Online, der Mehrspieler Modus von Grand Theft Auto V, wird in dieser Woche musikalisch aufpoliert.

Während mit MOTOMAMI Los Santos ein ganz neuer Radiosender hinzugefügt wird, haben Radio Los Santos und West Coast Classics eine Überarbeitung erfahren.

Dabei gilt für alle drei Sender: jede Menge neue Musik

Die Neuerungen sind ab dem 15. Dezember verfügbar.

Erfahrt nachfolgend, was euch auf den einzelnen Sendern an Musik erwartet.

Neu: MOTOMAMI Los Santos

Der neue Sender MOTOMAMI Los Santos, der von ROSALÍA und ihrem langjährigen Rockstar-Kollegen Arca moderiert wird, spielt alles von Künstlern wie Caroline Polachek, Daddy Yankee, Mr. Fingers und Aventura sowie ROSALÍAs erste Single aus ihrem kommenden MOTOMAMI-Album LA FAMA“ mit The Weeknd, Tracks von Arca und einen exklusiven Song von Bad Gyal, der von Keinemusik produziert wurde, und vieles mehr.

Überarbeitet: Radio Los Santos

Zwei bestehende Sender erhalten ebenfalls eine umfassende Überarbeitung. Auf Radio Los Santos veröffentlicht Big Boy einen Stapel exklusiver neuer Musik, darunter Tracks von Hit-Boy, Freddie Gibbs featuring Pusha T, TiaCorine produziert von Kenny Beats, Rich the Kid, Offset, Mozzy featuring YG, sowie Musik von Saweetie, Future, Tyler, The Creator, Kodak Black und anderen. Big Boy holt auch Mike Dean und ScHoolboy Q für spezielle Cameos auf den Sender.

Ebenfalls auf Radio Los Santos zu hören ist die Leadsingle der kommenden EP von CircoLoco Records: „Let’s Get It“, der brandneue Track von ScHoolboy Q, produziert von Nez. Zusätzlich zu dem neuen Track, der im Radio läuft, ist der neue House-Banger „You Wanna“ von Nez, der ebenfalls auf der EP enthalten ist, auf einem offiziellen USB-Sammelalbum von CircoLoco Records zu finden, zusätzlich zu einem zweiten USB mit „Let’s Get it“. Der dritte Track der EP, „Freaks“ von Nez featuring Moodymann und Gangsta Boo, ist im „Kenny’s Backyard Boogie Mix“ des Los Santos Tuners Updates vom letzten Sommer enthalten. Alle drei Tracks können exklusiv in GTA Online gehört werden, bis die EP Anfang des neuen Jahres auf CircoLoco Records erscheint.

Überarbeitet: West Coast Classics

Auf West Coast Classics zollt DJ Pooh mit „Dre Day“ der glanzvollen Karriere von Dr. Dre Tribut – ein Takeover mit Dr. Dre-Klassikern wie „The Next Episode“ und seiner Arbeit mit Legenden wie 2Pac, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Blackstreet, Ice Cube, Nas und JAY-Z, neben Call-Ins von einigen von Dre’s Freunden und Kollaborateuren.

Und die Westcoast-Legende Dam Funk liefert den Soundtrack mit seiner frischen Interpretation des klassischen G-Funk-Sounds für Los Santos, der im Rahmen der neuesten Geschichte von GTA Online, The Contract, erstmals zu hören ist.