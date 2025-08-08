Grand Theft Auto VI: 100 US-Dollar? Take-Two äußert sich zur Preisgestaltung von GTA 6

Image: Rockstar Games

Wird Grand Theft Auto VI wirklich 100,- US-Dollar kosten? CEO Zelnick von Take-Two Interactive meldet sich zu Wort – ohne was zu sagen!

Nach der offiziellen Bestätigung des Veröffentlichungstermins von Grand Theft Auto VI im Mai 2026 rückt nun die Frage nach dem Verkaufspreis des Spiels in den Mittelpunkt.

In einem Interview mit Variety äußerte sich Strauss Zelnick, CEO von Take-Two Interactive, zu diesem Thema, machte jedoch klar, dass die endgültige Preisankündigung zum passenden Zeitpunkt direkt von Rockstar Games erfolgen werde.

Zelnick betonte, dass das Ziel seines Unternehmens stets darin bestehe, „mehr Wert zu liefern, als wir verlangen“. Take-Two verfolge seit jeher eine variable Preisstrategie. Üblicherweise würden Spiele zu einem Premiumpreis veröffentlicht – häufig auch in Form von Sondereditionen – und im Laufe der Zeit im Preis gesenkt, um eine breitere Marktverfügbarkeit zu erreichen.

Für Zelnick sei es besonders wichtig, dass das Spielerlebnis nicht nur qualitativ hochwertig sei, sondern auch in einem angemessenen Verhältnis zum gezahlten Preis stehe. Ein konkreter Preis für GTA 6 wurde bisher nicht genannt, doch angesichts aktueller Trends im AAA-Bereich könnte der Titel zu einem höheren Einstiegspreis als frühere Serienableger auf den Markt kommen.

Bis es etwas Offizielles von den Offiziellen gibt, vergeht offensichtlich noch mehr Zeit. Bis dahin könnt ihr dem GTA 6-Trailer #2 noch ein paar Views spendieren:

  3. Peter Quill 64770 XP Romper Stomper | 08.08.2025 - 15:17 Uhr

    Die Standard Version wird nicht mehr als 80€ kosten, lass es meinetwegen 85 € sein.

    Take 2 muss nur eine digitale deluxe oder ultimate Edition veröffentlichen wo man ein wenig Ingame Schrott bekommt und das Spiel 24 Stunden früher starten kann um 120€, und es wird sich besser verkaufen als warme Semmeln.

  4. NXG 0neShot 64350 XP Romper Stomper | 08.08.2025 - 15:17 Uhr

    Bin schon gespannt, auf was wir da treffen. Schließlich könnte das der Startschuss zu teureren Spielen sein. Ich kann mir gut vorstellen, dass sich spätere Titel an dem Preis orientieren. Ich würde es nichtmal für 70 kaufen. Ich warte, bis es in einem Sale um die 50€ liegt. Mehr ist mir GTA nicht wert, weil mich der Online-Modus nicht interessiert. Reine Story ist mir nicht mehr als 50€ wert 🫶🏻

