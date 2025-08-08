Grand Theft Auto VI: 100 US-Dollar? Take-Two äußert sich zur Preisgestaltung von GTA 6

Wird Grand Theft Auto VI wirklich 100,- US-Dollar kosten? CEO Zelnick von Take-Two Interactive meldet sich zu Wort – ohne was zu sagen!

Nach der offiziellen Bestätigung des Veröffentlichungstermins von Grand Theft Auto VI im Mai 2026 rückt nun die Frage nach dem Verkaufspreis des Spiels in den Mittelpunkt.

In einem Interview mit Variety äußerte sich Strauss Zelnick, CEO von Take-Two Interactive, zu diesem Thema, machte jedoch klar, dass die endgültige Preisankündigung zum passenden Zeitpunkt direkt von Rockstar Games erfolgen werde.

Zelnick betonte, dass das Ziel seines Unternehmens stets darin bestehe, „mehr Wert zu liefern, als wir verlangen“. Take-Two verfolge seit jeher eine variable Preisstrategie. Üblicherweise würden Spiele zu einem Premiumpreis veröffentlicht – häufig auch in Form von Sondereditionen – und im Laufe der Zeit im Preis gesenkt, um eine breitere Marktverfügbarkeit zu erreichen.

Für Zelnick sei es besonders wichtig, dass das Spielerlebnis nicht nur qualitativ hochwertig sei, sondern auch in einem angemessenen Verhältnis zum gezahlten Preis stehe. Ein konkreter Preis für GTA 6 wurde bisher nicht genannt, doch angesichts aktueller Trends im AAA-Bereich könnte der Titel zu einem höheren Einstiegspreis als frühere Serienableger auf den Markt kommen.

Bis es etwas Offizielles von den Offiziellen gibt, vergeht offensichtlich noch mehr Zeit. Bis dahin könnt ihr dem GTA 6-Trailer #2 noch ein paar Views spendieren: