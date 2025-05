Grand Theft Auto VI: 2025 profitiert niemand von der Verschiebung – Analyst

Seit wenigen Tagen ist bekannt, dass Grand Theft Auto VI am 26. Mai 2026 für Xbox Series X|S und PlayStation 5 erscheinen wird und Fans somit knapp ein dreiviertel Jahr länger warten müssen als ursprünglich von Rockstar Games geplant.

Circana-Analyst Mat Piscatella geht davon aus, dass die Verschiebung erhebliche Auswirkungen auf die Videospielbranche haben wird, wobei es im Jahr 2025 keinerlei Profiteure geben werde.

Der Open-World-Gangster-Titel habe das Potenzial, Spieler zurück auf Konsolen zu bringen, Hardware-Verkäufe anzutreiben, der Branche insgesamt ein Wachstum zu bescheren und eventuell sogar das Interesse neuer Investoren zu wecken. Zumindest im Jahr 2025 wird daraus nichts.

„Ich glaube nicht, dass irgendjemand im Jahr 2025 von dieser Verschiebung profitiert“, so Piscatella gegenüber GamesRadar+. „Es war keine Bedrohung für das Weihnachtsgeschäft. Es wäre ein wichtiger Faktor für das Erfolgspotenzial des Weihnachtsgeschäfts gewesen.“

„[Die Gesamtausgaben für Videospiele in den Vereinigten Staaten] werden in den mittleren einstelligen Prozentbereich sinken, wobei die Ausgaben auf den niedrigsten Stand seit der Zeit vor der Pandemie fallen werden. Aufgrund weiterer Unsicherheiten in Bezug auf die Preisgestaltung und die Produktverfügbarkeit besteht auch hier das Potenzial für einen erheblichen Rückgang“.