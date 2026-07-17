Grand Theft Auto VI: Fast 5 Milliarden allein in der Launch-Woche – Bericht

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Image: Rockstar Games

Laut dem Analyseunternehmens Newzoo konnte Grand Theft Auto VI in der ersten Woche durch digitale Vorbestellungen 260 Millionen US-Dollar erwirtschaften.

Einem neuen Bericht des renommierten Spieleindustrie-Analyseunternehmens Newzoo zufolge, konnte Grand Theft Auto VI allein in der ersten Woche 180 Millionen US-Dollar in den USA, Großbritannien, Frankreich, Italien, Deutschland und Spanien durch digitale Vorbestellungen erwirtschaften.

Da laut Newzoos Daten etwa 69 Prozent der Spieler des Vorgängers Grand Theft Auto V auf genannte Regionen entfallen, kommt man auf ein geschätztes Gesamtvolumen von weltweit 260 Millionen US-Dollar durch digitale Vorbestellungen. Physische Code-in-a-Box-Versionen wurden nicht berücksichtigt.

Für die erste Woche nach der Veröffentlichung des Gangster-Spiels prophezeit Newzoo einen Umsatz von 3,3 bis 5,2 Milliarden US-Dollar. Genauer geht man von 4,5 Milliarden US-Dollar aus, die sich aus 51 Millionen Verkäufen zu einem Durchschnittspreis von 88 US-Dollar (Standard Edition 80 US-Dollar, Ultimate Edition 100 US-Dollar) zusammensetzen.

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30 Kommentare Added

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  2. Lorko 52015 XP Nachwuchsadmin 5+ | 17.07.2026 - 08:23 Uhr

    Ich warte erstmal ab ob es in 60 fps spielbar ist was ich stark bezweifel. Hab solange darauf gewartet das ich auch auf die Xbox next warten kann.

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  3. kleineAmeise 185020 XP Battle Rifle Master | 17.07.2026 - 08:26 Uhr

    Ich kann mir auch was schätzen.
    Wenn ich einfach pi mal Daumen nehme und berücksichtige wie groß der Stromverbrauch in der besagten Woche weltweit war und paar andere Berechnungen, komme ich auf 42.

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  4. Banshee3774 151622 XP God-at-Arms Bronze | 17.07.2026 - 08:37 Uhr

    Einfach nur brutal was da abgehen wird. Ich bin mal auf den Urlaubs-/Krankenstand in der Wirtschaft gespannt

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  6. Devilsgift 155805 XP God-at-Arms Gold | 17.07.2026 - 09:47 Uhr

    Der Release ist einfach das heftigste was es im Gamesbereich gegeben hat. Trotzdem würde ich jetzt gerne mal Gameplay sehen.

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