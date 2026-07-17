Grand Theft Auto VI: Fast 5 Milliarden allein in der Launch-Woche – Bericht

Laut dem Analyseunternehmens Newzoo konnte Grand Theft Auto VI in der ersten Woche durch digitale Vorbestellungen 260 Millionen US-Dollar erwirtschaften.

Einem neuen Bericht des renommierten Spieleindustrie-Analyseunternehmens Newzoo zufolge, konnte Grand Theft Auto VI allein in der ersten Woche 180 Millionen US-Dollar in den USA, Großbritannien, Frankreich, Italien, Deutschland und Spanien durch digitale Vorbestellungen erwirtschaften.

Da laut Newzoos Daten etwa 69 Prozent der Spieler des Vorgängers Grand Theft Auto V auf genannte Regionen entfallen, kommt man auf ein geschätztes Gesamtvolumen von weltweit 260 Millionen US-Dollar durch digitale Vorbestellungen. Physische Code-in-a-Box-Versionen wurden nicht berücksichtigt.

Für die erste Woche nach der Veröffentlichung des Gangster-Spiels prophezeit Newzoo einen Umsatz von 3,3 bis 5,2 Milliarden US-Dollar. Genauer geht man von 4,5 Milliarden US-Dollar aus, die sich aus 51 Millionen Verkäufen zu einem Durchschnittspreis von 88 US-Dollar (Standard Edition 80 US-Dollar, Ultimate Edition 100 US-Dollar) zusammensetzen.