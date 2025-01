Grand Theft Auto VI: 30fps auf Konsolen, erwartet früherer Animator

Mike York war früher Animator bei Rockstar Games. Bis zu seinem Weggang 2017 hat er an Spielen wie Grand Theft Auto V und Red Dead Redemption 2 gearbeitet.

Im Gespräch mit Kiwi Talkz hat er seine Ansichten über die zu erwartende Framerate von Grand Theft Auto VI geteilt, wenn es in diesem Jahr erscheinen wird. So ist er der Meinung, dass es zum Launch des Spiels auf 30fps hinauslaufen wird. 60fps sind hingegen eher auf dem PC wahrscheinlich, außer, man verwendet auf Konsolen einen KI-Upscaler.

„Ich weiß nicht, ob sie in der Lage sein werden, 60fps zu erreichen. Das glaube ich nicht. Ich denke, sie werden 30fps anstreben – und zwar mit einem Locked 30fps, was bedeutet, dass sie nie unter diesen Wert sinken. Sie werden versuchen, so viel wie möglich zu optimieren, damit es nie unter 30 geht. Aber es kann auf 40, 41, 52, was auch immer, hochgeschraubt werden, und ich wette, dass es später, wenn es auf dem PC ist, wahrscheinlich super optimiert und verändert wird und neue Grafikkarten auf den Markt kommen und man dann wahrscheinlich in der Lage sein wird, es mit 60fps laufen zu lassen.“

„Ich glaube nicht, dass es bei der Erstveröffentlichung 60 fps erreichen wird, es sei denn, es wird ein KI-Upscaler verwendet, wie es bei der PlayStation der Fall ist, oder etwas anderes kommt hinzu und hilft, diese 60 fps zu erreichen“, erklärt York. „Ich glaube nicht, dass es die 60fps auf einer Basiskonsole von Anfang an schafft, wie der PS5, zum Beispiel. Vielleicht die PS5 Pro oder was auch immer, aber ich glaube es trotzdem nicht.“

„Ich weiß nicht, was die da drüben machen“, sagt York. „Ich weiß nicht, wie umfangreich das sein wird. Aber meiner Erfahrung nach werden sie jede noch so kleine Sache aus dem Spiel herausquetschen und es dann später für 60 Frames optimieren, weil das nicht so wichtig ist, wie das Spiel mit 30 Frames fantastisch zu machen.“