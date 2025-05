Grand Theft Auto VI: 60fps-Modus laut Experten unwahrscheinlich

Autor:, in / Grand Theft Auto VI

Rockstar Games haute diese Woche Trailer Nr. 2 zu Grand Theft Auto VI und begeisterte damit tausende Gamer. Das gezeigte schaut fantastisch aus. Wie man der Entwickler später anfügte, handelte es sich beim Trailer um einen Mix aus Gameplay und Zwischensequenzen von der PlayStation 5.

Ebenfalls angetan waren die Experten von Digital Foundry. Sie haben den Trailer analysiert und einige interessante Details über Grand Theft Auto VI verraten.

Laut der Analyse und Ansicht der Experten lief der Trailer in 1440p, der in 4K und bei 30 fps hochskaliert wurde. Unter Berücksichtigung der schwarzen Balken beträgt die Auflösung 2560 × 1152.

Offenbar nutzt man einen FSR1-ähnlichen Upscaler zur Bildrekonstruktion.

Oliver Mackenzie sagte: „Sie liefern kein superscharfes natives 4K mit 120 Bildern pro Sekunde und einer wahnsinnigen Bildqualität, es sieht gut aus, aber es ist auch nicht wirklich außergewöhnlich.“

Es wird davon ausgegangen, dass es zum Launch keinen 60fps-Modus geben wird.

„Man kann die Raytracing Global Illumination nicht loswerden, sie ist ein fester Bestandteil der Funktionsweise des Spiels ist“, sagt Alex Battaglia. Man müsste schon die Auflösung verringen, die jetzt schon kaum über 1080p läuft, um 60 fps zu bewerkstelligen. Dass würde allerdings auf Kosten der visuellen Identität geschehen, ist Battaglia der Meinung.

Laut John Linneman gibt es in GTA VI eine Menge direkte, indirekte und natürliche Beleuchtung. Schon Der Vorgänger konnte Raytracing. Diese Art der Beleuchtung wurde fast durchgehend im Trailer verwendet und sieht laut Mackenzie „fantastisch“ aus.

Noch sei es aber schwer vorauszusagen, wie gut die globale Beleuchtung im Spiel aussehen wird.

Man lobt auch die Effekte durch Raytracing-Reflexionen, wie beispielsweise Sonnenbrillen, Spiegeln und Autoscheiben. Als nicht „makellos“ empfindet man hingegen das Wasser, das etwas zu verrauscht herüberkommt.

Bei den Charakteren im Trailer, die mit viel Liebe zum Detail erstellt und gerendert wurden, ist der wohl größte Sprung zu sehen. Aufgefallen sind die Haar-Animationen bei Lucia, die auf eine verbesserte Haar-Technologie und ein Haarsträhnensystem hinweisen.

Ebenfalls beeindruckt war man vom Schweiß und seinen unregelmäßigen und natürlichen Mustern, was man als extrem realistisch empfand. Ebenfalls realistisch wirkte die Animation von Kleidung, die getrennt vom Charakter animiert zu sein scheint.

Was hat euch am zweiten Trailer zu Grand Theft Auto VI beeindruckt und was hat euch nicht gefallen?