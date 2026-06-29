Grand Theft Auto VI: 60fps Performance-Modus möglicherweise erst nach Launch

Ein neues Gerücht deutet darauf hin, dass Grand Theft Auto VI auf PS5 und Xbox Series X möglicherweise einen 60-FPS-Modus erhalten könnte – allerdings nicht zum Start.

Weitere Gerüchte deuten darauf hin, dass Grand Theft Auto VI auf PS5 und Xbox Series X möglicherweise einen 60-FPS-Performance-Modus erhalten könnte – allerdings ist dieser zum Launch nicht garantiert. Die Informationen stammen aus dem polnischen Gaming-Podcast Rock and Borys, in dem der Journalist Borys Nieśpielak entsprechende Hinweise von einer angeblich verlässlichen Quelle weitergab.

Demnach soll bei Rockstar Games an einem Grafikmodus gearbeitet werden, der sowohl einen 30-FPS-Qualitätsmodus als auch einen 60-FPS-Performance-Modus auf den leistungsstärkeren Konsolen ermöglicht. Für die Xbox Series S sei aktuell weiterhin ein 30-FPS-Ziel vorgesehen, auch wenn laut Quelle noch an möglichen Optimierungen gearbeitet werde.

Gleichzeitig betont die Quelle, dass der 60-FPS-Modus möglicherweise nicht direkt zum Release verfügbar sein könnte. Stattdessen bestehe die Option, dass dieser erst später per Update nachgereicht wird, falls die finale technische Umsetzung zum Launch noch nicht stabil genug ist.

Die Aussagen bleiben jedoch unbestätigt und basieren laut dem Podcast nur auf einer einzelnen, wenn auch als glaubwürdig eingeschätzten Quelle. Offizielle Informationen von Rockstar Games liegen derzeit nicht vor.

Technisch wäre ein 60-FPS-Modus in einem Titel dieser Größenordnung eine Herausforderung, insbesondere angesichts der erwarteten Grafikqualität mit Raytracing-Effekten. Es wird vermutet, dass ein solcher Modus möglicherweise mit reduzierten visuellen Effekten arbeiten müsste, um die höhere Bildrate zu ermöglichen.

Ob und in welcher Form Performance-Modi tatsächlich in GTA 6 enthalten sein werden, bleibt somit offen. Klar ist lediglich, dass die technischen Möglichkeiten der aktuellen Konsolengeneration erneut im Mittelpunkt der Diskussion stehen.