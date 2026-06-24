Grand Theft Auto VI: 65 Screenshots zeigen Inhalte der Ultimate Edition und Vorbestellerboni

Mit der Vorstellung der Ultimate Edition und der Vorbestellerboni von Grand Theft Auto VI ist die Vorfreude auf den Start der Vorbestellphase weiter gestiegen. Begleitend dazu wurden nun zahlreiche neue Screenshots veröffentlicht, die einen detaillierten Blick auf die Inhalte des Spiels ermöglichen.

Rockstar Games hat insgesamt 65 neue Screenshots veröffentlicht, die vor allem die Inhalte der Ultimate Edition sowie die Vorbestellerboni in den Fokus rücken. Die Bilder zeigen unterschiedliche Aspekte der Spielwelt, Charakterdarstellung, Fahrzeuge und kosmetische Inhalte, die mit den Editionen verbunden sind.

Die neue Bilderserie unterstreicht den Umfang der zusätzlichen Inhalte, die Spieler in der Ultimate Edition erwarten können. Gleichzeitig werden die Vorbestellerboni visuell präsentiert und geben einen ersten Eindruck davon, wie sich die zusätzlichen Fahrzeuge, Outfits und Anpassungsoptionen im Spiel darstellen.

Interessierte Spieler können sich alle neuen Screenshots in der offiziellen Galerie ansehen, die einen umfassenden Überblick über die aktuellen Vorabinformationen zu Grand Theft Auto VI bietet.