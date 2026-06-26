Grand Theft Auto VI: 80-Dollar-Preis sorgt für unterschiedliche Reaktionen an der Wall Street

Mit dem Start der Vorbestellungen für Grand Theft Auto VI rückt neben der Vorfreude der Spieler auch die Reaktion der Finanzmärkte in den Fokus.

Obwohl die Nachfrage nach dem neuen Rockstar-Titel hoch ausfällt, verzeichnete die Aktie von Take-Two Interactive an zwei aufeinanderfolgenden Handelstagen jeweils einen Rückgang von rund zwei Prozent zum Marktstart. Hintergrund sind unterschiedliche Erwartungen von Investoren hinsichtlich der Preisstrategie des Publishers.

Diskutiert wird vor allem der Verkaufspreis von 80 US-Dollar für die Standardversion von GTA 6. Während zahlreiche Analysten diesen Wert als erwartungsgemäß einstufen, hätten einige Anleger offenbar einen noch höheren Einstiegspreis von mindestens 100 US-Dollar bevorzugt.

Positiv äußerte sich unter anderem die Bank of America. Analyst Omar Dessouky bekräftigte seine Kaufempfehlung für die Take-Two-Aktie und erhöhte das Kursziel von 320 auf 368 US-Dollar. Als wichtigen Faktor nennt er die Möglichkeit, den kostenpflichtigen Dienst GTA+ rund um die Veröffentlichung von GTA 6 stärker zu monetarisieren. Käufer der digitalen Version erhalten Berichten zufolge einen kostenlosen Monat GTA+.

Auch Jefferies-Analyst James Heaney bewertet den Preis von 80 US-Dollar als positives Ergebnis für Take-Two. Nach seiner Einschätzung entsprach die Preisgestaltung weitgehend den Erwartungen vieler Aktionäre. Gleichzeitig verwies er darauf, dass Rockstar Games bislang keine konkreten Informationen zu einem Online-Modus für GTA 6 veröffentlicht hat. Dieser Umstand sorgt bei einigen Investoren offenbar für zusätzliche Unsicherheit.

Optimistisch zeigt sich ebenfalls BTIG-Analyst Clark Lampen. Er erwartet, dass GTA 6 zwischen den Geschäftsjahren 2027 und 2029 für nachhaltiges Gewinnwachstum sorgen wird. Nach dem Vorbestellungsstart bestätigte BTIG eine Kaufempfehlung für die Aktie und setzte ein Kursziel von 290 US-Dollar.

Darüber hinaus verweist das Institut auf die historische Entwicklung von GTA Online. Demnach könnten die durchschnittlichen Ausgaben pro Spieler langfristig zwischen 40 und 45 US-Dollar liegen und damit über bisherigen Prognosen von 30 bis 40 US-Dollar liegen.

Die aktuellen Reaktionen zeigen, welche wirtschaftliche Bedeutung GTA 6 für Take-Two Interactive besitzt. Während die meisten Analysten den gewählten Verkaufspreis als sinnvoll bewerten, hoffen einige Investoren offenbar weiterhin auf noch höhere Einnahmen durch das nächste Kapitel der erfolgreichen Open-World-Reihe.