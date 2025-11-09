Grand Theft Auto VI: Alle Inhalte fertig – GTA 6 soll „absolut perfekt“ erscheinen – Insider

Der bekannte Brancheninsider Tom Henderson hat im Insider Gaming Podcast erklärt, dass er nicht mit einer weiteren Verschiebung von GTA 6 rechne.
Seinen Informationen zufolge sei der gesamte Spielinhalt bereits seit geraumer Zeit vollständig. Der Fokus des Entwicklerstudios Rockstar Games liege nun ausschließlich darauf, das Spiel technisch zu optimieren und so stabil wie möglich zu gestalten.
Henderson betonte, dass Rockstar damit eine Veröffentlichung wie bei Cyberpunk 2077 vermeiden wolle, bei der technische Probleme zum Start für viel Kritik sorgten. Das Studio wolle Grand Theft Auto VI erst dann auf den Markt bringen, wenn es absolut fehlerfrei und in perfektem Zustand sei.
Laut Henderson wird Rockstar Games keinen Kompromiss bei der Qualität eingehen. Das Ziel sei es, ein rundum makelloses Spielerlebnis zu bieten, das den hohen Erwartungen der Community und dem legendären Ruf der Grand-Theft-Auto-Reihe gerecht wird.
Kann mich nicht erinnern, in der heutigen Zeit ein makelloses Erlebnis zur Veröffentlichung eines Spiels erlebt zu haben 🙄.
Perfekt soll es nicht sein fertig soll es sein ich glaube damit wäre die gaming Landschaft zufrieden.
Ok krass ich kenne mich da zwar nicht so wirklich aus, aber dauert das 1jahr ein fertiges Spiel technisch zu optimieren?
Bei der Größe des Spiels ein durchaus realistischer Zeitrahmen.
Eventuell entwickeln sie direkt die next Gen Version mit in dem Zeitraum bzw. das technische Upgrade dazu.
Das Streben nach Perfektion… Was ist denn schon perfekt?
Wie meine Vorredner schon sagten, soll es fertig sein. Es ist ein Unterschied, ob man ein unfertiges, oder unperfektes Produkt auf den Markt bringt.
mal schauen wie fett der Download wird, Jahr für die Optimierung ist schon ziemlich lang
Es ist für mich schon bisschen ärgerlich das es wieder verschoben wurde aber wenn es dafür in einem sehr guten Zustand veröffentlicht wird hat es auch etwas gutes.
Mit Sicherheit wird es dann auch das „FSR4“ Upgrade der Pro nutzen.
Naja sehen wird man es erst wenn es erscheint
Ich denke, die Probleme sind deutlich größer, als das PR-Gerede uns vermitteln will.
Das wird niemals in 2026 erscheinen.
Würde ich gut finden, wenn sie sich die Zeit wirklich für die Optimierung und Fehlerbehebungen nehmen.
Mich würde es mal interessieren ob Rockstar wirklich so eine LGBT Parade einbaut…Ich hoffe die wissen was auf denen zukommt falls man da Blödsinn einstellen kann.