Grand Theft Auto VI: Alle Inhalte fertig – GTA 6 soll „absolut perfekt“ erscheinen – Insider

Image: Rockstar Games

Laut Tom Henderson ist der Inhalt von GTA 6 längst fertig – Rockstar arbeite nur noch an Perfektion und Stabilität!

Der bekannte Brancheninsider Tom Henderson hat im Insider Gaming Podcast erklärt, dass er nicht mit einer weiteren Verschiebung von GTA 6 rechne.

Seinen Informationen zufolge sei der gesamte Spielinhalt bereits seit geraumer Zeit vollständig. Der Fokus des Entwicklerstudios Rockstar Games liege nun ausschließlich darauf, das Spiel technisch zu optimieren und so stabil wie möglich zu gestalten.

Henderson betonte, dass Rockstar damit eine Veröffentlichung wie bei Cyberpunk 2077 vermeiden wolle, bei der technische Probleme zum Start für viel Kritik sorgten. Das Studio wolle Grand Theft Auto VI erst dann auf den Markt bringen, wenn es absolut fehlerfrei und in perfektem Zustand sei.

Laut Henderson wird Rockstar Games keinen Kompromiss bei der Qualität eingehen. Das Ziel sei es, ein rundum makelloses Spielerlebnis zu bieten, das den hohen Erwartungen der Community und dem legendären Ruf der Grand-Theft-Auto-Reihe gerecht wird.

  1. Katanameister 239260 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 09.11.2025 - 10:03 Uhr

    Kann mich nicht erinnern, in der heutigen Zeit ein makelloses Erlebnis zur Veröffentlichung eines Spiels erlebt zu haben 🙄.

  2. KeKsBrei 63290 XP Romper Stomper | 09.11.2025 - 10:03 Uhr

    Perfekt soll es nicht sein fertig soll es sein ich glaube damit wäre die gaming Landschaft zufrieden.

  3. HakunaTraumata 107460 XP Hardcore User | 09.11.2025 - 10:04 Uhr

    Ok krass ich kenne mich da zwar nicht so wirklich aus, aber dauert das 1jahr ein fertiges Spiel technisch zu optimieren?

    • xXCickXx 109390 XP Master User | 09.11.2025 - 10:36 Uhr
      Antwort auf HakunaTraumata

      Bei der Größe des Spiels ein durchaus realistischer Zeitrahmen.
      Eventuell entwickeln sie direkt die next Gen Version mit in dem Zeitraum bzw. das technische Upgrade dazu.

  4. Omag Croft 8875 XP Beginner Level 4 | 09.11.2025 - 10:05 Uhr

    Das Streben nach Perfektion… Was ist denn schon perfekt?
    Wie meine Vorredner schon sagten, soll es fertig sein. Es ist ein Unterschied, ob man ein unfertiges, oder unperfektes Produkt auf den Markt bringt.

  5. Economic 86105 XP Untouchable Star 3 | 09.11.2025 - 10:17 Uhr

    mal schauen wie fett der Download wird, Jahr für die Optimierung ist schon ziemlich lang

  6. CodeX 37105 XP Bobby Car Raser | 09.11.2025 - 10:18 Uhr

    Es ist für mich schon bisschen ärgerlich das es wieder verschoben wurde aber wenn es dafür in einem sehr guten Zustand veröffentlicht wird hat es auch etwas gutes.
    Mit Sicherheit wird es dann auch das „FSR4“ Upgrade der Pro nutzen.

  8. AnCaptain4u 235155 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 09.11.2025 - 10:28 Uhr

    Ich denke, die Probleme sind deutlich größer, als das PR-Gerede uns vermitteln will.
    Das wird niemals in 2026 erscheinen.

  9. shadow moses 419550 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 09.11.2025 - 10:33 Uhr

    Würde ich gut finden, wenn sie sich die Zeit wirklich für die Optimierung und Fehlerbehebungen nehmen.

  10. oOStahlkingOo 60705 XP Stomper | 09.11.2025 - 10:41 Uhr

    Mich würde es mal interessieren ob Rockstar wirklich so eine LGBT Parade einbaut…Ich hoffe die wissen was auf denen zukommt falls man da Blödsinn einstellen kann.

