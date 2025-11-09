Grand Theft Auto VI: Alle Inhalte fertig – GTA 6 soll „absolut perfekt“ erscheinen – Insider

Laut Tom Henderson ist der Inhalt von GTA 6 längst fertig – Rockstar arbeite nur noch an Perfektion und Stabilität!

Der bekannte Brancheninsider Tom Henderson hat im Insider Gaming Podcast erklärt, dass er nicht mit einer weiteren Verschiebung von GTA 6 rechne.

Seinen Informationen zufolge sei der gesamte Spielinhalt bereits seit geraumer Zeit vollständig. Der Fokus des Entwicklerstudios Rockstar Games liege nun ausschließlich darauf, das Spiel technisch zu optimieren und so stabil wie möglich zu gestalten.

Henderson betonte, dass Rockstar damit eine Veröffentlichung wie bei Cyberpunk 2077 vermeiden wolle, bei der technische Probleme zum Start für viel Kritik sorgten. Das Studio wolle Grand Theft Auto VI erst dann auf den Markt bringen, wenn es absolut fehlerfrei und in perfektem Zustand sei.

Laut Henderson wird Rockstar Games keinen Kompromiss bei der Qualität eingehen. Das Ziel sei es, ein rundum makelloses Spielerlebnis zu bieten, das den hohen Erwartungen der Community und dem legendären Ruf der Grand-Theft-Auto-Reihe gerecht wird.