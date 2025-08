Grand Theft Auto VI: Analyst prophezeit 10 Milliarden Dollar Umsatz

Autor:, in / Grand Theft Auto VI

In einem Gespräch mit The Telegraph sprechen Ampere Analysis-Analystin Louise Wooldridge und Wedbush Securities-Analyst Michael Pachter über ihre Erwartungen an den kommenden Gangster-Hit Grand Theft Auto VI.

Wooldridge geht davon aus, dass der Rockstar-Titel nicht nur eines der mit am meisten Spannung erwartete Spiel aller Zeiten ist, sondern auch eines der teuersten sein wird.

Pachter beziffert die geschätzten Entwicklungskosten, einschließlich Marketing, auf über 1,5 Milliarden Dollar. Dem gegenüber geht er von einem Gesamtumsatz von zehn Milliarden Dollar aus:

„Ich rechne mit einem Preis von 100 Dollar. Das Spiel wird enorm profitabel sein. Es wird voraussichtlich 10 Milliarden Dollar im Laufe seiner Lebensdauer und weitere 500 Millionen Dollar jährlich durch GTA Online einbringen.“