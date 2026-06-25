Grand Theft Auto VI: Analysten erwarten bis zu 60 Millionen Verkäufe im ersten Jahr

Nach der Bekanntgabe des Preises und des Veröffentlichungstermins von Grand Theft Auto VI wagen Branchenanalysten erste konkrete Prognosen zu den möglichen Verkaufszahlen des kommenden Rockstar-Blockbusters.

Mit einem Verkaufspreis von 79,99 US-Dollar für die Standardversion und 99,99 US-Dollar für die Ultimate Edition dürfte GTA 6 laut Experten dennoch auf enorme Nachfrage stoßen. Die Erwartungen werden zusätzlich durch mehr als ein Jahrzehnt Wartezeit sowie einen Release-Kalender befeuert, in dem zahlreiche Publisher dem direkten Wettbewerb mit Rockstar aus dem Weg gehen.

Joost van Dreunen von Aldora geht davon aus, dass Grand Theft Auto VI mindestens an den Erfolg seines Vorgängers anknüpfen wird. Seine Prognose sieht Verkäufe von rund 38 Millionen Exemplaren innerhalb der ersten zwölf Monate vor. Damit könnte das Spiel laut seiner Einschätzung mehr als 3 Milliarden US-Dollar Umsatz generieren.

Etwas vorsichtiger fällt die Prognose von Piers Harding-Rolls von Ampere Analysis aus. Er hält 30 bis 35 Millionen verkaufte Einheiten bis Ende 2026 für realistisch.

Noch optimistischer zeigt sich Gareth Sutcliffe von Enders Analysis. In einem besonders erfolgreichen Szenario könne GTA 6 die Marke von 50 Millionen Verkäufen im ersten Jahr überschreiten und sich sogar der Grenze von 60 Millionen Einheiten nähern. Ein solcher Erfolg wäre laut ihm beispiellos in der Geschichte der Videospielbranche.

Auch Rhys Elliott von Alinea Analytics erwartet einen außergewöhnlich starken Start. Er hält 30 Millionen Verkäufe in der ersten Woche für denkbar. Bis Anfang 2027 könnte die Gesamtzahl seiner Einschätzung nach auf rund 50 Millionen Einheiten steigen.

Als möglicher Einflussfaktor gilt zudem die Hardware-Verfügbarkeit. Sony begleitet die Veröffentlichung als Marketingpartner und bewirbt Grand Theft Auto VI bereits aktiv für die PlayStation 5. Bislang wurde allerdings kein offizielles Konsolen-Bundle angekündigt. Analysten sehen hierin einen potenziellen Unsicherheitsfaktor, insbesondere falls es bis zum Release erneut zu Preisänderungen bei der Hardware kommen sollte.

Fest steht bereits jetzt, dass Grand Theft Auto VI zu den meist erwarteten Veröffentlichungen der Videospielgeschichte zählt. Ob die Prognosen von bis zu 60 Millionen Verkäufen tatsächlich erreicht werden, dürfte sich ab dem Release am 19. November 2026 zeigen.