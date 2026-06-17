Grand Theft Auto VI: Analysten erwarten Rekordstart mit bis zu 45 Millionen Verkäufen

Neue Marktprognosen zu GTA 6 treiben Take-Two-Aktie und verstärken Erwartungen an einen Rekord-Launch.

Eine neue Marktanalyse rund um Grand Theft Auto VI sorgt für Bewegung an den Finanzmärkten und hat den Aktienkurs von Take-Two Interactive deutlich beeinflusst.

Die Aktie des Publishers stieg zuletzt um über 6 Prozent, nachdem Berichte über mögliche Verkaufsprognosen für GTA VI öffentlich wurden. Ausschlaggebend dafür sind unter anderem neue Schätzungen, die dem Spiel einen außergewöhnlich starken Marktstart zutrauen.

Laut der Analyse könnten sich über 45 Millionen Exemplare von GTA VI bereits zum Launch verkaufen. Zum Vergleich: Grand Theft Auto V erreichte zum Start im Jahr 2013 rund 11 Millionen verkaufte Einheiten am ersten Tag. Frühere Prognosen lagen deutlich niedriger bei etwa 20 bis 25 Millionen Einheiten, wurden nun jedoch nach oben korrigiert.

Die aktuellen Zahlen werden von Investoren als Signal für ein mögliches Rekordjahr für Take-Two gewertet. Gleichzeitig erreichte die Aktie zwischenzeitlich den höchsten Stand seit Mai, nachdem zuvor Gewinnmitnahmen zu einem Rückgang geführt hatten.

Auch Analysten von Piper Sandler bestätigten ihre positive Einschätzung und behalten eine „Overweight“-Bewertung mit einem Kursziel von 280 US-Dollar bei, was rund 20 Prozent über dem aktuellen Niveau liegt.

In Berichten wird zudem darauf hingewiesen, dass einige Investoren mögliche Auswirkungen von GTA VI auf das Mobile-Geschäft des Unternehmens kritisch sehen. Analysten verweisen jedoch darauf, dass sich die Zielgruppen der verschiedenen Geschäftsbereiche deutlich unterscheiden.

Unabhängig von kurzfristigen Marktschwankungen bleibt Grand Theft Auto VI damit eines der meistbeachteten Spiele der Branche mit entsprechend hohen wirtschaftlichen Erwartungen.