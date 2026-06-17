Grand Theft Auto VI: Analysten erwarten Rekordstart mit bis zu 45 Millionen Verkäufen

Eine neue Marktanalyse rund um Grand Theft Auto VI sorgt für Bewegung an den Finanzmärkten und hat den Aktienkurs von Take-Two Interactive deutlich beeinflusst.
Die Aktie des Publishers stieg zuletzt um über 6 Prozent, nachdem Berichte über mögliche Verkaufsprognosen für GTA VI öffentlich wurden. Ausschlaggebend dafür sind unter anderem neue Schätzungen, die dem Spiel einen außergewöhnlich starken Marktstart zutrauen.
Laut der Analyse könnten sich über 45 Millionen Exemplare von GTA VI bereits zum Launch verkaufen. Zum Vergleich: Grand Theft Auto V erreichte zum Start im Jahr 2013 rund 11 Millionen verkaufte Einheiten am ersten Tag. Frühere Prognosen lagen deutlich niedriger bei etwa 20 bis 25 Millionen Einheiten, wurden nun jedoch nach oben korrigiert.
Die aktuellen Zahlen werden von Investoren als Signal für ein mögliches Rekordjahr für Take-Two gewertet. Gleichzeitig erreichte die Aktie zwischenzeitlich den höchsten Stand seit Mai, nachdem zuvor Gewinnmitnahmen zu einem Rückgang geführt hatten.
Auch Analysten von Piper Sandler bestätigten ihre positive Einschätzung und behalten eine „Overweight“-Bewertung mit einem Kursziel von 280 US-Dollar bei, was rund 20 Prozent über dem aktuellen Niveau liegt.
In Berichten wird zudem darauf hingewiesen, dass einige Investoren mögliche Auswirkungen von GTA VI auf das Mobile-Geschäft des Unternehmens kritisch sehen. Analysten verweisen jedoch darauf, dass sich die Zielgruppen der verschiedenen Geschäftsbereiche deutlich unterscheiden.
Unabhängig von kurzfristigen Marktschwankungen bleibt Grand Theft Auto VI damit eines der meistbeachteten Spiele der Branche mit entsprechend hohen wirtschaftlichen Erwartungen.
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Dazu gibts nicht genug Hype.
5 Mio wären aktuell realistischer.
Nahh, werden locker so 8 bis 10 werden denke ich.
Ich bin sowas von mit dabei. Von dem Spiel werde ich meinen Enkeln noch erzählen 🥹
Bin absolut kein GTA Fan aber ich glaub ich lass mich diesmal vom Hype anstecken 😅
Könnte mir nicht gleichgültiger sein. Da bin ich voller Freude am MW 4 zocken mit meinen Freunden bzw am Achievements Hunten😋
Ich würde vor Lachen wahrscheinlich umfallen, wenn das Spiel floppt weil die Qualität nicht da ist und die Leute sich total überhypt haben, was sehr wohl passieren kann. 🙃
Gta war eigentlich immer geil, aber bin einfach so Null hyped drauf , denke liegt am Alter. Gta 5 habe ich 20 mal angefangen und immer abgebrochen.
Kann das Spiel diesen Erwartungen überhaupt gerecht werden?
45 Millionen in der ersten Woche vermutlich locker. Kann mir. Gut vorstellen das es durch die Decke geht 😅 und natürlich wirds auch von der hater Front genug Gegenwind geben. Weil bad news zum release des jahrzehnts bringt bestimmt wieder reichlich Klicks in dieser kaputten social Media Welt.
Ok, das Spiel wird sicher von vielen heiß erwartet aber 45 Millionen!!! Das halt ich für zu hoch gegriffen.
PS5 & XBOX Series bieten eine Konsolen Basis von ca.120 Millionen Spielern
Völlig übertriebene Erwartung, oh Mann 🙈.
Das sollen die wohl hinbekommen.