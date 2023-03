Grand Theft Auto VI: Ankündigung dieses Jahr, Release Ende 2024 laut Insider

Rockstar Games hat die Entwicklung von Grand Theft Auto VI zwar selbst bestätigt, doch so richtig wurde das Spiel samt Trailer und Details noch nicht vorgestellt.

Das soll sich in diesem Jahr ändern.

Der prominente Rockstar-Insider Tez2 ist für seine zutreffenden Informationen bekannt, laut ihm soll dieses Jahr auf jeden Fall eine Ankündigung stattfinden.

Zur möglichen Veröffentlichung des Open-World-Actionspiels gibt der Insider das Weihnachtsgeschäft 2024 an, wobei GTA6 auch ins Jahr 2025 rutschen könnte.

„Ihr angestrebter, sich ständig ändernder und nicht in Stein gemeißelter Termin ist Weihnachten 2024. Das wurde in den letzten Jahren mehrfach verschoben. Unglücklicherweise könnte es sich auch auf Anfang 2025 verschieben.“

Bei seiner Aussage zum möglichen Zeitraum der Veröffentlichung, sagte der Insider, dass der Entwickler Inhalte herausgeschnitten habe, um weiteren Verzögerungen vorzubeugen.

„Ich persönlich sehe eine Ankündigung noch in diesem Jahr als gegeben an. Ich glaube nicht, dass das obere Management in der Lage ist, eine weitere Verzögerung bis zum Weihnachtsgeschäft 2025/2026 zuzulassen. Weitere Teile des Spiels herauszuschneiden, um sie in DLCs zu verpacken und später zu veröffentlichen, könnte für das Management nachhaltiger sein als eine weitere Verzögerung.“