Grand Theft Auto VI: Aufatmen: Take-Two bekräftigt Release am 19. November 2026

Take-Two bestätigt den geplanten Release von Grand Theft Auto VI im jüngsten Geschäftsbericht und sorgt für Klarheit rund um mögliche Verschiebungen.

Für Grand Theft Auto VI wurde der geplante Veröffentlichungstermin erneut bestätigt, womit sich Hinweise auf eine mögliche Verschiebung vorerst nicht bewahrheiten und Fans aufatmen können.

Im aktuellen Geschäftsbericht von Take-Two Interactive zum Geschäftsjahr 2026 bekräftigte CEO Strauss Zelnick die bisherigen Planungen und verwies ausdrücklich auf den Launch am 19. November 2026 als zentralen Bestandteil der kommenden Unternehmensstrategie.

Damit setzt das Unternehmen ein klares Signal, nachdem in der Vergangenheit immer wieder Spekulationen über eine mögliche Verzögerung des mit Spannung erwarteten Titels aufgekommen waren. Die erneute Bestätigung des Termins deutet darauf hin, dass sich die Entwicklung weiterhin im vorgesehenen Zeitrahmen bewegt.

Zelnick unterstrich zudem die Bedeutung des Spiels für das kommende Geschäftsjahr 2027, in dem Take-Two neue Rekordwerte bei Umsatz und operativer Leistung erwartet. Grand Theft Auto VI gilt dabei als wichtigster Treiber dieser Prognose.

Ergänzt wird die Strategie durch eine starke Pipeline weiterer Titel sowie den Ausbau bestehender Live-Service-Angebote, die langfristig für stabile Einnahmen sorgen sollen.

Grand Theft Auto VI erscheint am 19. November 2026 für Xbox Series X|S und PlayStation 5. Eine PC-Version wird zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen.