Grand Theft Auto VI: Australien könnte Ausweiskontrolle für Spieler vorschreiben

Neue Online-Sicherheitsgesetze könnten den Zugang zu Grand Theft Auto VI in Australien erschweren.

Für Grand Theft Auto VI könnten in Australien neue Alterskontrollen erforderlich werden. Aufgrund der dort geltenden Online-Sicherheitsgesetze müssen Spieler möglicherweise ihre Volljährigkeit per Ausweis oder Führerschein nachweisen, bevor sie auf den Titel zugreifen können.

Wie australische Medien berichten, sind seit März neue Vorschriften zum Jugendschutz in Kraft. Da Grand Theft Auto VI voraussichtlich eine R18+-Freigabe erhalten wird, könnte Rockstar Games verpflichtet sein, das Alter der Spieler durch eine Identitätsprüfung zu verifizieren.

Sollte das Unternehmen die gesetzlichen Vorgaben nicht erfüllen, drohen empfindliche Strafen. Berichten zufolge können bei Verstößen zivilrechtliche Sanktionen von bis zu 49,5 Millionen australischen Dollar pro Verstoß verhängt werden.

Obwohl Grand Theft Auto VI zunächst als reines Einzelspieler-Erlebnis angekündigt wurde und keinen Online-Modus zum Launch bieten soll, könnten die neuen Regelungen dennoch Anwendung finden. Bereits bei der aktuellen Version von GTA Online ist in Australien eine Altersverifizierung vorgesehen.

Australien ist zudem nicht das einzige Land mit Einschränkungen. In Tadschikistan bleibt die Grand Theft Auto-Reihe vollständig verboten. Die Behörden begründen dies unter anderem mit der Darstellung von Kriminalität und Gewalt.

Grand Theft Auto VI erscheint am 19. November 2026 für Xbox Series X|S und PlayStation 5.