Grand Theft Auto VI: Australien könnte Ausweiskontrolle für Spieler vorschreiben

Für Grand Theft Auto VI könnten in Australien neue Alterskontrollen erforderlich werden. Aufgrund der dort geltenden Online-Sicherheitsgesetze müssen Spieler möglicherweise ihre Volljährigkeit per Ausweis oder Führerschein nachweisen, bevor sie auf den Titel zugreifen können.
Wie australische Medien berichten, sind seit März neue Vorschriften zum Jugendschutz in Kraft. Da Grand Theft Auto VI voraussichtlich eine R18+-Freigabe erhalten wird, könnte Rockstar Games verpflichtet sein, das Alter der Spieler durch eine Identitätsprüfung zu verifizieren.
Sollte das Unternehmen die gesetzlichen Vorgaben nicht erfüllen, drohen empfindliche Strafen. Berichten zufolge können bei Verstößen zivilrechtliche Sanktionen von bis zu 49,5 Millionen australischen Dollar pro Verstoß verhängt werden.
Obwohl Grand Theft Auto VI zunächst als reines Einzelspieler-Erlebnis angekündigt wurde und keinen Online-Modus zum Launch bieten soll, könnten die neuen Regelungen dennoch Anwendung finden. Bereits bei der aktuellen Version von GTA Online ist in Australien eine Altersverifizierung vorgesehen.
Australien ist zudem nicht das einzige Land mit Einschränkungen. In Tadschikistan bleibt die Grand Theft Auto-Reihe vollständig verboten. Die Behörden begründen dies unter anderem mit der Darstellung von Kriminalität und Gewalt.
Grand Theft Auto VI erscheint am 19. November 2026 für Xbox Series X|S und PlayStation 5.
13 Kommentare AddedMitdiskutieren
Rischtisch und wischtisch.
Ich feiere Australien.
Wäre für viele sachen auf der welt wichtig so etwas mal einzuführen
Gut so. Könnten sich andere auch n Beispiel dran nehmen als diesen Quatsch von für alle verbieten weil ja irgend n Jugendschutz gefährden würde.
Nur hoffentlich gilt das dann auch für die Codes in a Box. Da gibt’s auch genug schwarze Schafe die jedem alles verkaufen.
Und am besten noch n gesetzt hinterher das die Eltern auch in Haftung genommen werden wenn sich herausstellt das die ihre Daten angeben 🙂
Wie man das feiern kann erschließt sich mir nicht, unglaublich 🙄, würde solch einen Irsinn nicht mitmachen.
Yo und mit 12 saufen, kiffen, Pornos ist total cool.
So reden verantwortungsvolle Eltern garantiert. Schenke dann deinen Kindern Pornos und Gewaltmedien. Mal sehen wie du das findest.
Solche Games sind nichts für Blagen, basta.
Australien setzt aufs richtige Pferd.
Denen geht es aber nicht um die Kinder, die Eltern haben Sorge zu tragen, dass ihre Kinder nicht damit in Kontakt geraten
Richtig 💯
Weil die Eltern sich auch immer so gut kümmern. Sie wissen es oft nicht besser. Einige sollten mal etwas ihre Gamer Bubble verlassen.
Es ist vollkommen legitim Altersbeschränkungen einzuhalten. Zählt heute wohl noch weniger als damals.
Mir hätte ein wenig Strenge bei gewissen Dingen auch ganz gut gestanden. So ehrlich bin ich wenigstens.
Finde ich aber auch gut so 💪.
Ich nenne das die totale Kontrolle und nicht Kinderschutz. Der Staat muss sich nicht in alles einmischen. Das heißt, das Eltern unteranderem in der Fürsorgepflicht sind.
Gut so. Ich hab zwar auch in jungen Jahren diese Games gezockt, aber ich hab mich online respektvoll mit allen unterhalten, was man von den heutigen Blagen nicht behaupten kann.
Australien streiche ich mal als möglichen Wohnort für einen Umzug
Haha Social Media Gesichtskontrolle die von 12 jährigen umgangen wurde und nun der nächste Geniestreich der dummen Regierung die von der eigenen Presse zerrissen wird. Warum gibt man diesen linken Aktivisten überhaupt noch eine Bühne? Um Ihre Dummheit allen zu zeigen?