Grand Theft Auto VI: Bahnbrechendes NPC Dialogsystem schafft lebedinge Welt – Gerücht

Ein neuer angeblicher Leak zu Grand Theft Auto VI beschreibt ein hochkomplexes, kontextbasiertes NPC-Dialogsystem mit Hunderttausenden Zeilen, das die Spielwelt dynamischer und reaktiver machen soll.

Ein neuer angeblicher Leak zu Grand Theft Auto VI wirft einen faszinierenden Blick auf die geplante Interaktion mit NPCs.

Laut Berichten eines Insiders, der an Audio-Regression und Untertitel-Validierung gearbeitet haben soll, erhalten Nicht-Spieler-Charaktere eine bislang unerreichte Detailtiefe: Nur für Umgebungs- und Welt-NPCs existieren demnach Hunderttausende aufgezeichnete Zeilen – Story-Charaktere nicht eingerechnet.

Die NPCs in GTA 6 sollen nicht einfach zufällige Lines abspielen, wie noch in Grand Theft Auto V. Stattdessen arbeitet das Spiel mit einem vollständig strukturierten System, in dem jede Zeile anhand von Kontext, Situation, Variation und sogar Tageszeit, Wetterbedingungen und dem Bekanntheitsgrad des Spielers kategorisiert wird.

Stimmen reagieren abhängig davon, ob NPCs den Spieler beim Verbrechen gesehen oder nur gehört haben, ob es sich um eine Erstbegegnung handelt oder ob sie den Spieler kennen.

Darüber hinaus setzen die Entwickler auf emotionale Variationen, unterschiedliche Intensitätsgrade und demografische Anpassungen, damit NPCs nicht homogen klingen. Ganze Sets fast identischer Zeilen werden je nach Situation unterschiedlich abgespielt – neutral, panisch, flüsternd oder verletzt.

Das Spiel nutzt außerdem ein Dialogue Decay System, das Wiederholungen vermeidet, und ermöglicht Mini-Konversationen zwischen NPCs, in denen Reaktionen aufeinander aufbauen.

Ein besonderes Feature ist die soziale Wahrnehmung: NPCs sollen Ereignisse in der Welt kommentieren, etwa gestiegene Kriminalität, Polizeipräsenz oder virale Clips, und direkt auf den Ruf oder jüngste Aktionen des Spielers reagieren. Das alles soll die Spielwelt lebendig wirken lassen, während die Mechanik gleichzeitig dafür sorgt, dass sich Dialoge nicht repetitiv anfühlen.

Die Komplexität erklärt auch, warum Voice Actor-Gewerkschaften wie SAG-AFTRA Bedenken äußern: Statt einfacher Sprachaufnahmen wird hier ein riesiges, kontextsensitives Dialog-Datenbank-System erstellt.

Obwohl die Informationen unbestätigt sind, erscheint die Darstellung nicht unrealistisch: Schon Red Dead Redemption 2 hatte rund 450.000 Zeilen mit einem ausgefeilten System für Begrüßungen und Provokationen, was den Ansatz von GTA 6 plausibel erscheinen lässt.