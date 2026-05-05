Grand Theft Auto VI: Bank of America empfiehlt 80-Dollar-Preis für den Blockbuster

Die Diskussion um den möglichen Preis von Grand Theft Auto VI hat mit neuen Einschätzungen aus der Finanzwelt deutlich an Fahrt aufgenommen. Während Rockstar Games und Take-Two bisher keinen offiziellen Preis genannt haben, werden in der Branche unterschiedliche Szenarien für den Release gehandelt.

Bank of America hat sich nun klar positioniert. Analyst Omar Dessouky von BofA Global Research empfiehlt einen Preis von 80 US-Dollar für GTA 6 und damit 10 Dollar über dem aktuellen Standard großer AAA-Veröffentlichungen. Die Einschätzung folgt Eindrücken von der iicon-Konferenz, bei der das Spiel als potenziell größter Entertainment-Launch aller Zeiten eingeordnet wurde.

Innerhalb der Analystengemeinschaft gehen die Erwartungen weit auseinander. Während einige Stimmen einen Preis von 70 US-Dollar für angemessen halten, sehen andere sogar eine mögliche Preisrange von bis zu 100 US-Dollar, abhängig von der Ausgestaltung von GTA Online in der nächsten Generation.

Dessouky argumentiert zudem, dass ein niedrigerer Preis von 70 US-Dollar den Spielraum anderer Publisher beeinflussen könnte. In diesem Szenario würde es für die Branche schwieriger werden, höhere Preise durchzusetzen, was unter anderem Nintendo mit bereits 80 US-Dollar für einzelne Titel wie Mario Kart World betreffen könnte.

Die Einschätzung lautet, dass Take-Two mit einer höheren Preisgestaltung auch Auswirkungen auf das gesamte Marktumfeld haben könnte.

Take-Two CEO Strauss Zelnick äußerte sich im gleichen Kontext zur Preisstrategie des Unternehmens. Konsumenten würden demnach den Wert eines Spiels gegen den Preis abwägen, wobei die Wahrnehmung von Fairness eine zentrale Rolle spielt. Gleichzeitig wurde betont, dass Videospiele über Jahre hinweg preislich weitgehend stabil geblieben sind, während andere Wirtschaftsbereiche stärkere Preissteigerungen verzeichneten. Entscheidend sei laut Zelnick nicht der Vergleich mit Inflation, sondern die Wahrnehmung eines starken Preis-Leistungs-Verhältnisses.

Offiziell bestätigt ist weiterhin weder ein Preis noch eine Anpassung der bisherigen Marktstandards. Klar ist jedoch, dass GTA 6 bereits jetzt als einer der größten Spiele-Launches der Branche gilt und voraussichtlich Millionen Verkäufe am ersten Tag erreichen dürfte.

Der Release ist aktuell für den 19. November 2026 auf PlayStation 5 sowie Xbox Series X|S angesetzt. Eine PC-Version zum Start ist nicht vorgesehen, wie Take-Two bereits in der Vergangenheit bestätigt hat.