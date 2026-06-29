Grand Theft Auto VI: Bericht bringt Nintendo Switch 2-Version für 2027 ins Gespräch

Eine mögliche Umsetzung von Grand Theft Auto VI für die Nintendo Switch 2 sorgt für neue Spekulationen. Ein aktueller Bericht von VICE greift die Aussagen eines Leakers auf, wonach Rockstar Games bereits an einer Version für Nintendos neue Konsole arbeiten soll.

Demnach befinde sich der Switch-2-Port bereits in Entwicklung. Der Leaker behauptet außerdem, dass externe Studios Rockstar bei der Umsetzung unterstützen und zuvor bestehende technische Probleme inzwischen gelöst worden seien.

Laut dem Bericht könnte eine Veröffentlichung der Nintendo-Switch-2-Version im Laufe des Jahres 2027 erfolgen. Konkrete Angaben zu einem möglichen Erscheinungstermin oder zum Entwicklungsfortschritt werden jedoch nicht gemacht.

Da sich die Informationen ausschließlich auf die Aussagen eines Leakers stützen, sollten sie mit entsprechender Vorsicht betrachtet werden. Rockstar Games hat bislang weder eine Version für die Nintendo Switch 2 angekündigt noch die Existenz eines entsprechenden Projekts bestätigt.

Aktuell wurde Grand Theft Auto VI offiziell nur für Xbox Series X|S und PlayStation 5 angekündigt. Eine Veröffentlichung für weitere Plattformen wurde bisher nicht bekannt gegeben.