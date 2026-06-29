Grand Theft Auto VI: Bericht bringt Nintendo Switch 2-Version für 2027 ins Gespräch

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Image: Rockstar Games

Grand Theft Auto VI könnte laut Bericht bereits 2027 für Nintendo Switch 2 erscheinen.

Eine mögliche Umsetzung von Grand Theft Auto VI für die Nintendo Switch 2 sorgt für neue Spekulationen. Ein aktueller Bericht von VICE greift die Aussagen eines Leakers auf, wonach Rockstar Games bereits an einer Version für Nintendos neue Konsole arbeiten soll.

Demnach befinde sich der Switch-2-Port bereits in Entwicklung. Der Leaker behauptet außerdem, dass externe Studios Rockstar bei der Umsetzung unterstützen und zuvor bestehende technische Probleme inzwischen gelöst worden seien.

Laut dem Bericht könnte eine Veröffentlichung der Nintendo-Switch-2-Version im Laufe des Jahres 2027 erfolgen. Konkrete Angaben zu einem möglichen Erscheinungstermin oder zum Entwicklungsfortschritt werden jedoch nicht gemacht.

Da sich die Informationen ausschließlich auf die Aussagen eines Leakers stützen, sollten sie mit entsprechender Vorsicht betrachtet werden. Rockstar Games hat bislang weder eine Version für die Nintendo Switch 2 angekündigt noch die Existenz eines entsprechenden Projekts bestätigt.

Aktuell wurde Grand Theft Auto VI offiziell nur für Xbox Series X|S und PlayStation 5 angekündigt. Eine Veröffentlichung für weitere Plattformen wurde bisher nicht bekannt gegeben.

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18 Kommentare Added

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  1. Katanameister 480300 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 29.06.2026 - 06:15 Uhr

    Alles klar, aber die PC Version sollte schon Vorrang haben, wäre dumm da zu lange zu warten.

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    • Darth Cooky 149435 XP Master-at-Arms Onyx | 29.06.2026 - 06:36 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      Bei Rockstar kommen erst alle Konsolen und PC etwas später , denke so 1-2 Jahre nach der Konsolen Version .
      Bei Rdr 2 musste ich ca 1 Jahre warten , bis die Pc Version kam .

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    • faktencheck 212700 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 29.06.2026 - 09:07 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      Umgekehrt wird ein Schuh draus. Allein die zu erwartenden Raubkopien auf dem PC machen einen Port für die Switch 2 wirtschaftlich interessanter.

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      • Duck-Dynasty 187145 XP Battle Rifle Master | 29.06.2026 - 09:30 Uhr
        Antwort auf faktencheck

        Ich glaube, die Zielgruppe für GTA6 ist da wesentlich interessanter. Und die dürfte auf einer Switch nicht so groß ausfallen, wie die zahlende Kundschaft auf dem PC.
        Dass Raubkopien einen spürbaren Einfluss auf den Absatz haben, ist eine ziemlich alte Erzählung.
        Außerdem benötigt Take2 den PC unbedingt, um das Spiel nicht ausschließlich über GTA online, sondern auch über die RPG und moddingCommunity laaaaaange relevant zu halten. Die haben nicht umsonst redm und fivem eingekauft.

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  2. wussii 65820 XP Romper Domper Stomper | 29.06.2026 - 06:50 Uhr

    Und zur Ankündigung gibt’s dann bestimmt GTA V als 49,99€ Shadowdrop für die Switch 2.

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  3. Xbox117 56570 XP Nachwuchsadmin 7+ | 29.06.2026 - 07:05 Uhr

    Unwahrscheinlich, denke zuerst kommt die PC Version, danach dann irgendwann mal die Switch 2

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  4. Devilsgift 149865 XP Master-at-Arms Onyx | 29.06.2026 - 07:29 Uhr

    GTA VI auf der Switch 2 wäre schon cool, kann ich mir aber irgendwie (noch) nicht vorstellen.

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  5. EdgarAllanFloh 139890 XP Elite-at-Arms Gold | 29.06.2026 - 07:40 Uhr

    Wenn es auf die Series S kommt, warum dann nicht auch auf die Switch 2. Aber mal ernsthaft. Nintendo braucht kein GTA. Macht lieber ein neues Lego City Undercover.

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