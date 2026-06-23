Grand Theft Auto VI: Betrüger nutzen Hype für Malware und Fake-Betas aus

Rund um Grand Theft Auto VI häufen sich Betrugsversuche mit gefälschten Beta-Tests, Malware und Phishing-Angeboten.

Der enorme Hype um Grand Theft Auto VI wird zunehmend von Cyberkriminellen ausgenutzt. Sicherheitsexperten warnen derzeit vor einer steigenden Zahl von Betrugsversuchen, die sich gezielt an PC- und Android-Nutzer richten.

Laut NordVPN kursieren aktuell zahlreiche gefälschte GTA-6-Angebote, darunter vermeintliche Beta-Keys, exklusive Vorabzugänge und angebliche Abonnements für das Spiel. Da Rockstar Games bislang weder eine Beta angekündigt noch eine PC-Version veröffentlicht hat, handelt es sich bei sämtlichen entsprechenden Angeboten um Betrugsversuche.

Um seriös zu wirken, setzen die Täter teilweise auf gefälschte Registrierungsformulare oder angebliche „Bist du ein Bot?“-Prüfungen. Ziel ist es, persönliche Daten abzugreifen oder Nutzer auf schädliche Webseiten umzuleiten.

Besonders Android-Nutzer sollten vorsichtig sein. Sicherheitsforscher berichten von Apps, die sich als GTA-6-Beta ausgeben. Hinter diesen Anwendungen können sich jedoch Adware, Banking-Trojaner, Ransomware oder sogenannte Infostealer verbergen, die sensible Informationen vom Gerät auslesen.

Auch auf dem PC wurden bereits manipulierte GTA-6-Downloads entdeckt. Dabei erstellen Betrüger täuschend echte Kopien bekannter Download- und Repack-Webseiten, um Schadsoftware als vermeintliche Spieldateien zu verbreiten.

NordVPN weist darauf hin, dass Betrüger gezielt die Neugier und die Angst vieler Spieler ausnutzen, etwas zu verpassen. Nutzer sollten deshalb bei Angeboten rund um angebliche GTA-6-Betas, Vorabzugänge oder exklusive Downloads besonders skeptisch sein. Verdächtige Links sollten vor dem Öffnen überprüft werden.

Der Hintergrund für die aktuelle Betrugswelle liegt auch in Rockstars Veröffentlichungsstrategie. GTA 6 erscheint zunächst ausschließlich für Konsolen, während eine PC-Version bislang nicht angekündigt wurde. Gerade diese Unsicherheit sorgt dafür, dass viele PC-Spieler nach Informationen, Downloads oder vermeintlichen Testversionen suchen – ein ideales Ziel für Betrüger.

Offiziell gibt es derzeit weder eine GTA-6-Beta noch eine mobile Version oder einen PC-Download des Spiels.

Grand Theft Auto VI erscheint am 19. November 2026 für Xbox Series X|S und PlayStation 5.