Grand Theft Auto VI: Branche hofft auf 100,- Dollar UVP

In der Videospielindustrie ist man immer auf der Suche, um mehr Geld einzunehmen. Die Erhöhung des UVPs für Videospiele wäre eine solche Möglichkeit. Immerhin steigen auch die Kosten für die Entwicklung und die Inflation spielt ebenfalls eine Rolle.

Und so soll es „Hoffnung“ in der Branche geben, dass Grand Theft Auto VI zum Vorreiter wird und bis zu 100,- Dollar kostet. Das behauptet zumindest der Videospielanalyst Matthew Ball von Epyllion.

Ball veröffentlichte den Bericht „State of Video Gaming in 2025“, in dem er über Änderungen am Spielemarkt nachdachte. Der nächste Teil der GTA-Reihe war einer der großen Themen des Berichts.

Laut dem Bericht soll die Branche hoffen, dass Publisher Take-Two mit Grand Theft Auto VI den Standardpreis für ein Videospiel auf 100,- Dollar anheben wird.

Ohne Zweifel dürfte dies für viel Aufregung sorgen, falls der Preis für GTA6 wirklich steigen sollte. Angesichts der Tatsache, dass es das meisterwartete Videospiel auf diesem Planeten ist, dürfte es sich auch zu einem neuen Preis sehr gut verkaufen.

Andere Publisher könnten dann diesem Beispiel folgen und den Standardpreis anheben.

Eine durch Take-Two angetriebene Preiserhöhung des UVP scheint gar nicht mal so abwegig. Der Publisher war 2020 einer der ersten, der den Preis von 60 auf 70 Dollar angehoben hatte. Damals nutzt man die neue Generation von Konsolen als Vorwand.

Grand Theft Auto VI wird weiterhin für Ende 2025 für Xbox Series X|S und PlayStation 5 erwartet.