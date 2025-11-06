Grand Theft Auto VI: BREAKING: Spiel wurde erneut verschoben

Es dürfte für viele nicht überraschend sein: Grand Theft Auto VI wurde verschoben. Das teilte Rockstar Games soeben offiziell mit.

Der bisherige Termin 26. Mai 2026 ist somit hinfällig. Als neuer Termin wird der 19. November 2026 angegeben. Also sechs Monate später.

Als Grund wird mehr Zeit genannt, die das Team benötigt, um den Qualitätsstandard zu bieten, den man an sich selbst stellt und den die Spieler erwarten.

„Es tut uns leid, dass wir die Wartezeit, die wir ohnehin schon als lang empfinden, noch verlängern müssen, aber diese zusätzlichen Monate werden es uns ermöglichen, das Spiel mit dem hohen Qualitätsstandard fertigzustellen, den ihr erwartet und verdient.“