Grand Theft Auto VI: BREAKING: Spiel wurde erneut verschoben

Es dürfte für viele nicht überraschend sein: Grand Theft Auto VI wurde verschoben. Das teilte Rockstar Games soeben offiziell mit.
Der bisherige Termin 26. Mai 2026 ist somit hinfällig. Als neuer Termin wird der 19. November 2026 angegeben. Also sechs Monate später.
Als Grund wird mehr Zeit genannt, die das Team benötigt, um den Qualitätsstandard zu bieten, den man an sich selbst stellt und den die Spieler erwarten.
„Es tut uns leid, dass wir die Wartezeit, die wir ohnehin schon als lang empfinden, noch verlängern müssen, aber diese zusätzlichen Monate werden es uns ermöglichen, das Spiel mit dem hohen Qualitätsstandard fertigzustellen, den ihr erwartet und verdient.“
49 Kommentare AddedMitdiskutieren
Oh no! …. Anyway
delaying the release? Right to jail.
Releasing after the holidays? believe it or not, jail.
So… *hust*… Überraschend.
Gerüchte gab’s ja auch schon vor ein paar Wochen.
Stellt sich nur die Frage wie kaputt das Spiel aktuell sein muss wenn sie jetzt schon wissen frühestens 12 Monaten fertig zu sein.
Überrascht mich jetzt nicht, aber hatten die eine weitere Verschiebung nicht ausdrücklich ausgeschlossen?
Na ja, kommt es halt ein Jahr später als angekündigt. Ich warte eh nicht darauf.
Ja hatten Sie, Take 2 Bosse öffentlich vor 2 Monaten hoch und heilig. Trailer 2 hatte ja auch fest das Datum 26.05.26 drin. Das alles macht die Sache natürlich noch mal spannender. Für mich ist das keine reine Polishing-Verschiebung mehr, das sieht nach was anderem aus.
Die hätten die Verschiebung ja zumindest mit einem neuen Trailer wesentlich besser verkaufen können, aber so Mal wieder 6 Monate. Warum eigentlich? Sind nie paar Wochen oder Tage. Es werden wieder keine richtigen Gründe, zum dritten Mal wegen Polishing verschieben? Sorry, dieses Mal einfach unglaubwürdig
So bekommen wir 1 Jahr weiterhin nichts? RDR2 Gerüchte ohne Bestätigung, kein GTA VI Trailer 3 … Danke R* für gar nichts!
Sorry, aber das ist einfach schwach, man muss seiner Fanbase schon was anbieten und die können nicht nicht Mal einen RDR2 Next-Gen 60fps Patch servieren, für den wir wahrscheinlich sogar bereit wären zu zahlen, obwohl dieser kostenlos sein müsste…
Naja war eigentlich zu erwarten weil 26.Mai halt von Anfang an keinen Sinn ergeben hat