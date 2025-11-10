Grand Theft Auto VI: Bus Simulator 27 erscheint nicht im November 2026

Image: Rockstar Games

Bus Simulator 27 erscheint nicht im November 2026 – aber was ist mit Halo, Gears und Call of Duty 2026?

Nachdem sich die Veröffentlichung von Grand Theft Auto VI verschiebt, sorgt eine scherzhafte Reaktion in den sozialen Netzwerken für Aufsehen: Bus Simulator 27 will not release in November 2026.

Während Fans über den humorvollen Kommentar lachen, stellen sich viele die ernsthafte Frage, welche Spiele tatsächlich betroffen sein könnten.

Große Publisher wie Microsoft und Activision werden den neuen Termin von GTA 6 am 19. November 2026 genau beobachten. Besonders Titel mit ähnlichen Zielgruppen – etwa Halo Campaign Evolved, Gears of War: E-Day oder Call of Duty 2026 – könnten ihre Veröffentlichungspläne anpassen, um nicht im Schatten des Megahit-Starts zu stehen.

Analysten halten es für möglich, dass einzelne Spiele in das Frühjahr 2027 verschoben werden, um mehr Feinschliff zu erhalten und gleichzeitig die volle Aufmerksamkeit der Spielerschaft zu sichern. Während also Bus Simulator 27 humorvoll seine November-Pläne begraben hat, dürfte der Rest der Branche sehr genau überlegen, wann sich der nächste große Release wirklich lohnt.

    • NEPHii 680 XP Neuling | 10.11.2025 - 09:53 Uhr
      Antwort auf DrFreaK666

      Der Bussimulator wird hoffentlich GTA6 in den Schatten stellen 😅
      Den Hype um das Spiel verstehe ich auch nicht.

      • CodeX 37230 XP Bobby Car Raser | 10.11.2025 - 11:34 Uhr
        Antwort auf NEPHii

        Auf jeden Fall.
        Direkt die Collectors Edition vorbestellt, 😂👍

  2. Eddy 6960 XP Beginner Level 3 | 10.11.2025 - 09:52 Uhr

    Bus Simulator 27 muss doch kein schlechter Titel werden und spricht vermutlich grundsätzlich erstmal nur echte Bus-Fans an.

    Spannend wäre, ob man in GTA 6 die klassischen Taxi-Missionen nicht tatsächlich auch um Linienbus-Missionen erweitern könnte – das wäre doch mal eine Idee.

  3. HakunaTraumata 107560 XP Master User | 10.11.2025 - 09:53 Uhr

    Glaube mw4 wird dann im September kommen. Die können ja ihre Seasons im Spiel anpassen das die letzte Season dann zu mw4 endet

  4. Katanameister 239760 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 10.11.2025 - 09:55 Uhr

    Kann einem nur noch auf den Sack gehen, an einer Tour wird ein Mordsaufriss gemacht wegen GTA, am Ende werden deswegen noch wirklich interessante Spiele verschoben.

  5. shadow moses 420050 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 10.11.2025 - 09:59 Uhr

    Das Jahr hat so viele Monate. Man muss nicht unbedingt im November veröffentlichen.

  6. Banshee3774 130932 XP Elite-at-Arms Bronze | 10.11.2025 - 10:19 Uhr

    Mal schauen, ob die ganz Großen zugestehen, die Spiele wegen GTA6 zu verschieben

  9. ShadowTerror90 57310 XP Nachwuchsadmin 7+ | 10.11.2025 - 11:06 Uhr

    Halo und Gears werden eh nur ein Bruchteil ansprechen,die können sicherlich auch 1 Monat davor oder danach Releasen,bei einem Call of Duty ist es eigentlich egal denke das sich das ganz normal verkaufen würde trotz GTA Release.

    Sind alles aber auch unterschiedliche Spiele daher eigentlich fast egal,mir persönlich sind COD und GTA eh egal,Halo auch weil Remake und Gears wird eh gekauft 🤷🏻‍♂️

  10. danbu 64990 XP Romper Stomper | 10.11.2025 - 11:09 Uhr

    Ganz ehrlich, weniger als ein paar Release-Verschiebungen bei GTA6 wären auch eine Riesen-Überraschung gewesen.

