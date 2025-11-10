Grand Theft Auto VI: Bus Simulator 27 erscheint nicht im November 2026

Bus Simulator 27 erscheint nicht im November 2026 – aber was ist mit Halo, Gears und Call of Duty 2026?

Nachdem sich die Veröffentlichung von Grand Theft Auto VI verschiebt, sorgt eine scherzhafte Reaktion in den sozialen Netzwerken für Aufsehen: Bus Simulator 27 will not release in November 2026.

Während Fans über den humorvollen Kommentar lachen, stellen sich viele die ernsthafte Frage, welche Spiele tatsächlich betroffen sein könnten.

Bus Simulator 27 will not release in November 2026. https://t.co/xZRMZNHjFQ — Bus Simulator 🚍 (@BusSimGame) November 6, 2025

Große Publisher wie Microsoft und Activision werden den neuen Termin von GTA 6 am 19. November 2026 genau beobachten. Besonders Titel mit ähnlichen Zielgruppen – etwa Halo Campaign Evolved, Gears of War: E-Day oder Call of Duty 2026 – könnten ihre Veröffentlichungspläne anpassen, um nicht im Schatten des Megahit-Starts zu stehen.

Analysten halten es für möglich, dass einzelne Spiele in das Frühjahr 2027 verschoben werden, um mehr Feinschliff zu erhalten und gleichzeitig die volle Aufmerksamkeit der Spielerschaft zu sichern. Während also Bus Simulator 27 humorvoll seine November-Pläne begraben hat, dürfte der Rest der Branche sehr genau überlegen, wann sich der nächste große Release wirklich lohnt.