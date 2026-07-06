Grand Theft Auto VI: „Buy more useless shit“ in GTA 6 – steckt da wirklich Rockstars versteckter Kommentar drin?

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Image: Rockstar Games

Zwischen Deluxe-Paket und Provokation: GTA 6 Ultimate Edition im Fokus der Community.

GTA 6 rückt mit seiner Ultimate Edition in den Fokus einer neuen Diskussion, nachdem in einem Screenshot offenbar ein auffälliger Sticker mit der Aufschrift „buy more useless shit“ zu sehen ist.

Der Hinweis wird in der Community als ironischer Kommentar interpretiert, da die Ultimate Edition rund 100 US-Dollar kosten soll und laut aktuellen Informationen überwiegend Inhalte bietet, die keinen direkten Einfluss auf das Gameplay haben.

Im Zentrum der Kritik steht dabei weniger der Inhalt selbst, sondern vielmehr die Wahrnehmung rund um Premium-Editionen moderner AAA-Spiele. Während Zusatzinhalte und digitale Boni längst zum Standard gehören, sorgt die Kombination aus Preis und präsentierter Botschaft für zusätzliche Aufmerksamkeit.

Ob der Sticker tatsächlich als bewusste Provokation von Rockstar Games gedacht ist oder lediglich ein internes Asset im Screenshot-Kontext darstellt, bleibt aktuell offen.

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4 Kommentare Added

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  1. faktencheck 216280 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 06.07.2026 - 11:41 Uhr

    Also das es eine Provokation sein könnte, würde ich Rockstar sofort zutrauen.

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  2. DrFreaK666 307600 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 06.07.2026 - 12:02 Uhr

    Wenn man den letzten Trailer rückwärts spielt, dann sagt jemand „Blutwurst“

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  4. GERxJOHNNY 101130 XP Profi User | 06.07.2026 - 12:35 Uhr

    Wenn es euch in der Ultimate Version Geschäfte gibt, die ich nur in dieser Version betreten kann, würde ich das schon als Einfluss aufs Gameplay bezeichnen

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