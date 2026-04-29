Grand Theft Auto VI: CEO: Am 19. November werden sich viele krank melden

Take-Two-CEO Strauss Zelnick hat sich zum bevorstehenden Release von GTA 6 geäußert und dabei scherzhaft angemerkt, dass am 19. November 2026 viele Menschen krankheitsbedingt ausfallen könnten.

Im Rahmen der Interactive Innovation Conference sprach Zelnick über die Preisgestaltung und die Marketingstrategie rund um den kommenden Rockstar-Titel. Dabei betonte er, dass das Ziel darin bestehe, das „spektakulärste Unterhaltungsprodukt der Geschichte“ zu erschaffen. Gelinge dies, würde der Erfolg automatisch folgen.

In diesem Zusammenhang äußerte er auch die Prognose:

„Ich erwarte, dass am 19. November viele Menschen sich krank melden werden.“

Die Aussage wurde mit Humor getroffen, unterstreicht jedoch die enorm hohe Erwartungshaltung rund um den Release, vor allem aber gilt es als Bestätigung, dass es keine weitere Verschiebung mehr geben wird.

Die Bemerkung passt in ein bekanntes Muster der Spielebranche: Große Releases führen regelmäßig zu erhöhten Fehlzeiten oder Urlaubsanträgen. Als Beispiel werden häufig RPG-Starts in Japan genannt, die gezielt auf Wochenenden gelegt werden, um Schul- und Arbeitsausfälle zu vermeiden.

Zelnick versicherte zudem, dass das Marketing für Grand Theft Auto VI bald beginnen werde.