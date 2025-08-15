Grand Theft Auto VI: CEO von Veröffentlichung im Mai 2026 überzeugt

Mit Borderlands 4 und NBA 2K26 stehen in naher Zukunft zwei große Veröffentlichung für Publisher Take-Two an. Ursprünglich sollte auch das heiß erwartete Grand Theft Auto VI in den kommenden Monaten erscheinen, wurde letztendlich aber verschoben.
Neuer Termin für die Veröffentlichung ist der 26. Mai 2026, wobei viele Fans eine weitere Verschiebung für mehr als nur möglich halten. Nicht so Take-Two CEO Strauss Zelnick, der im Interview mit CNBC verlauten lässt, sehr überzeugt von einer Einhaltung des neuen Termins zu sein:
„Meine Überzeugung ist natürlich sehr, sehr groß“, so Strauss Zelnick über eine pünktliche Veröffentlichung. „Wir versuchen, keine übertriebenen Erwartungen zu wecken. Rockstars ganzes Geschäft besteht darin, diese außergewöhnlichen Erwartungen zu wecken und sie dann noch zu übertreffen. Ich weiß, dass das ihr Ziel ist. Ich weiß, dass es ein fantastisches Spiel werden wird.“
12 Kommentare AddedMitdiskutieren
Da wird jetzt einfach hart gecruncht
Dann kann ich im Mai endlich meine Liste abarbeiten.
Naja was soll er sonst sagen 9 Monate vorher? Wir schaffen es nicht ?
Einfach abwarten glaube wenn dann hören wir eh erst im März 2026 was ob sie es schaffen
Hoffentlich kommt das Spiel dann auch raus, das Gehype nervt extrem 🙄.
Danach wird es wahrscheinlich noch schlimmer werden, weil dann alles mit GTAVI Videos überschwemmt wird. 🫣
Wenn dadurch einige „Artikel“ der Art, Spieler findet CD im Laufwerk obwohl es seit 3 Jahren verdreckt ist, verschwinden auf diversen News Portalen ist es mir nur recht 😉
Mir gehen eher im Newsfeed die Hackfressen auf die Nerven, die sich in JEDEM Thumbnail mit offenem Mund zeigen. Da krieg ich beim Thumbnail schon Aggressionen. Fifa Typen von YT sind da ganz schlimm.
Das stimmt, diese speziellen Leute werden von mir direkt auf die YouTube Ignore Liste gesetzt 🙂
Der Herr Zelnick war ja auch für dieses Jahr optimistisch. Kurze Zeit später, nach der Reportage mit ihm, wurde das Spiel verschoben und mit einem neuen Trailer präsentiert. 😄 Solche Aussagen nehme ich mittlerweile gar nicht mehr ernst.
Ich glaube es erst wenn Rockstar ein finales und zutreffendes Release Datum nennt.
Alles andere ist nur weiteres gehype
Natürlich ist er als CEO davon überzeugt. Eine weitere Verschiebung würde mich aber auch nicht wundern. Würde allerdings dem Hype keinen Abbruch tun. Schon alles krank bei dem Spiel, und das lange vor Release😂😂😂
Was soll der als CEO anderes sagen natürlich ist er davon überzeugt😅.Mir ist das ziemlich egal ob es bei dem Release im Mai 2026 bleibt oder es nochmal verschoben wird🤷🏼♂️😉✌️.