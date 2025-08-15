Grand Theft Auto VI: CEO von Veröffentlichung im Mai 2026 überzeugt

Mit Borderlands 4 und NBA 2K26 stehen in naher Zukunft zwei große Veröffentlichung für Publisher Take-Two an. Ursprünglich sollte auch das heiß erwartete Grand Theft Auto VI in den kommenden Monaten erscheinen, wurde letztendlich aber verschoben.

Neuer Termin für die Veröffentlichung ist der 26. Mai 2026, wobei viele Fans eine weitere Verschiebung für mehr als nur möglich halten. Nicht so Take-Two CEO Strauss Zelnick, der im Interview mit CNBC verlauten lässt, sehr überzeugt von einer Einhaltung des neuen Termins zu sein:

„Meine Überzeugung ist natürlich sehr, sehr groß“, so Strauss Zelnick über eine pünktliche Veröffentlichung. „Wir versuchen, keine übertriebenen Erwartungen zu wecken. Rockstars ganzes Geschäft besteht darin, diese außergewöhnlichen Erwartungen zu wecken und sie dann noch zu übertreffen. Ich weiß, dass das ihr Ziel ist. Ich weiß, dass es ein fantastisches Spiel werden wird.“