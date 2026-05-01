Grand Theft Auto VI: Darum gibt es keine Produktplatzierungen im Spiel

Take‑Two‑CEO Strauss Zelnick hat sich bei einem Gespräch mit Variety klar zur Zukunft von Markenintegration in den Spielen des Publishers geäußert. Besonders im Fokus stand dabei die Frage, warum die milliardenschwere Grand Theft Auto‑Reihe bis heute auf echte Produktplatzierungen verzichtet – obwohl diese ein enormes Zusatzgeschäft darstellen könnten.

Zelnick machte deutlich, dass Take‑Two bewusst darauf verzichtet, reale Marken in die Welt von GTA zu integrieren. Der Grund dafür sei nicht wirtschaftlicher Natur, sondern eine kreative Entscheidung.

„Wir müssen der zugrunde liegenden Marke treu bleiben und unseren Konsumenten gegenüber ehrlich sein“, erklärte er. „Es ist eine fiktive Welt und alles darin ist fiktiv. Wir sind nicht einmal in der Situation, Markenpartnerschaften einzugehen, weil alle Marken erfunden sind. Und ich denke, das hält uns sauber.“

Während GTA also weiterhin vollständig auf fiktive Marken setzt, sieht die Situation bei anderen Take‑Two‑Titeln anders aus. Besonders in den NBA‑Spielen seien echte Marken ein natürlicher Bestandteil der Sportwelt.

Zelnick betonte, dass Produktplatzierungen dort sinnvoll und authentisch seien: „Marken existieren nun einmal in der NBA. Und solange wir sie auf natürliche Weise präsentieren, so wie man sie auch in einem echten Basketballspiel erleben würde, ist es großartig. Es trägt zum Erlebnis bei.“

Damit unterstreicht Zelnick erneut die klare kreative Linie des Publishers: Grand Theft Auto VI bleibt eine vollständig fiktive Welt, während Sportspiele wie NBA 2K weiterhin auf realistische Markenintegration setzen – allerdings nur dann, wenn sie organisch zum Erlebnis passt.