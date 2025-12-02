Grand Theft Auto VI: Demo-Reel deutet Fahrradverleih an

Ein Demo-Reel eines ehemaligen Animators deutet einen möglichen Fahrradverleih für Grand Theft Auto VI an.

Ein vom ehemaligen Animator Benjamin Chue auf Vimeo gepostetes Demo-Reel offenbart ein kleines, aber dennoch interessantes Detail des kommenden Gangster-Spiels Grand Theft Auto VI.

In dem Reel, das mittlerweile wieder entfernt wurde, nimmt der Charakter ein Fahrrad, das Serien-Veteranen unter dem Namen „Lombike“ bekannt sein dürfte, aus einem Ständer und fährt davon. In der nächsten Szene bringt der Charakter das Fahrrad, wie es sich für einen gesetzestreuen Bürger gehört, wieder zurück.

Möglicherweise könnten Spieler also zur Fortbewegung in Grand Theft Auto VI auf die Nutzung eines Fahrradverleihs setzen. Schon im neusten Trailer hatten Fans Hinweise auf ein solches Feature entdeckt.

In einer weiteren Animation sind Charaktere zu sehen, die von der Rückbank und von der Ladefläche aus einem Pickup-Truck aussteigen, was Teil einer Mission oder einer Zwischensequenz sein könnte.