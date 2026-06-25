Grand Theft Auto VI: Deutsche Vorbestellungen und Preise offiziell bestätigt

Für Grand Theft Auto VI sind die Vorbestellungen gestartet und die deutschen Verkaufspreise stehen fest.

Für Grand Theft Auto VI sind ab sofort die Vorbestellungen geöffnet worden, während gleichzeitig die offiziellen Verkaufspreise für Deutschland bekannt gegeben wurden.

Damit steht fest, dass die Standard Edition des Spiels zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 79,99 Euro angeboten wird. Die offenbar nur digital erhältliche Ultimate Edition kostet laut offizieller Preisangabe 99,99 Euro. Erfahrt hier, was in der Edition steckt.

Wer sich bereits frühzeitig eine physische Version sichern möchte, kann die Standard Edition unter anderem bei Amazon vorbestellen. Sammler erhalten damit die Möglichkeit, sich ihre Version rechtzeitig für das Regal zu sichern – auch wenn in der Hülle nur ein Downloadecode enthalten ist.

Amazon

Microsoft Store

Grand Theft Auto VI erscheint am 19. November 2026 für Xbox Series X|S und PlayStation 5.