Grand Theft Auto VI: Deutsche Vorbestellungen und Preise offiziell bestätigt

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Image: Rockstar Games

Für Grand Theft Auto VI sind die Vorbestellungen gestartet und die deutschen Verkaufspreise stehen fest.

Für Grand Theft Auto VI sind ab sofort die Vorbestellungen geöffnet worden, während gleichzeitig die offiziellen Verkaufspreise für Deutschland bekannt gegeben wurden.

Damit steht fest, dass die Standard Edition des Spiels zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 79,99 Euro angeboten wird. Die offenbar nur digital erhältliche Ultimate Edition kostet laut offizieller Preisangabe 99,99 Euro. Erfahrt hier, was in der Edition steckt.

Wer sich bereits frühzeitig eine physische Version sichern möchte, kann die Standard Edition unter anderem bei Amazon vorbestellen. Sammler erhalten damit die Möglichkeit, sich ihre Version rechtzeitig für das Regal zu sichern – auch wenn in der Hülle nur ein Downloadecode enthalten ist.

Amazon

Microsoft Store

Grand Theft Auto VI erscheint am 19. November 2026 für Xbox Series X|S und PlayStation 5.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

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29 Kommentare Added

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  1. Drakeline6 228255 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 25.06.2026 - 13:05 Uhr

    Zum Glück nicht wie im Normalfall, dass die € Preise um 10 Höher sind als die Ami Preise wegen der Steuer.
    Immerhin etwas gutes.

    0
    • Eisbaer2405 61515 XP Stomper | 25.06.2026 - 13:23 Uhr
      Antwort auf Drakeline6

      USA kostet es doch 79,99$, also ca 69,99€. 10€ teurer bei uns. In Frankreich bekommt man es derzeit für 60 in der Box. Komisch finde ich das Ungarn diesmal viel teurer ist, dafür zahlt Japan nur 50€. Zum Launch in Neuseeland, zahlen die auch nur 69,99€. Ich warte definitiv und hole es erst im November, bis dahin dürfte es genug richtige Angebote geben.

      0
      • Drakeline6 228255 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 25.06.2026 - 13:28 Uhr
        Antwort auf Eisbaer2405

        nein, bei uns sind 19% MwSt. drauf, in den USA werden die Preise ohne MwSt. angegeben.
        Im Normalfall sind daher unsere Preise um 10 höher.

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    • Devilsgift 148945 XP Master-at-Arms Onyx | 25.06.2026 - 13:19 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      Angeblich im Dezember. Fände ich gut.
      Was mir allerdings richtig auf den Keks geht das Rockstar es nicht nötig hat mal einen Gameplay Trailer zu zeigen.

      Ich weiß das es gut wird, trotzdem ist das so ein kleines Unding

      1
      • d4wGkw0n 60720 XP Stomper | 25.06.2026 - 13:45 Uhr
        Antwort auf Devilsgift

        Finde ich auch, aber haben sie anscheinend nicht nötig. Hier liest man ja auch, dass sich ca jeder zweite das Spiel vorbestellen wird.

        Bin mal gespannt, ob sie die Tage Zahlen zu den Vorbestellungen herausgeben.

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        • Devilsgift 148945 XP Master-at-Arms Onyx | 25.06.2026 - 14:10 Uhr
          Antwort auf d4wGkw0n

          Das ist das Problem, alle bestellen es es vor und keiner weiß was man bekommt. Ich würde schon gerne mal sehen was da auf einen zukommt.
          Gehe auch von einer riesigen Anzahl an Vorbestellungen aus. Das wird sicherlich alle Rekorde brechen

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      • DrFreaK666 302220 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 25.06.2026 - 13:35 Uhr
        Antwort auf PlayIT

        Bei Steam kannst nur bewerten, wenn das Spiel gekauft hast (die kostenlosen Keys für Influencer klammere ich mal aus)

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    • Katanameister 477360 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 25.06.2026 - 14:11 Uhr
      Antwort auf DrFreaK666

      War bei Forza Horizon 6 schon so, die Vorbesteller wollen wohl schon im Voraus ihre Duftnote verteilen 🙈.

      0
    • Birdie Gamer 141680 XP Master-at-Arms Bronze | 25.06.2026 - 14:39 Uhr
      Antwort auf DrFreaK666

      LOL was für Nullnummern sind das den?

      Und dann heulen sie später rum, dass sie das konfuse GTA Slang Englisch wieder nicht verstehen können, die Untertitel zu klein und zu schnell sind und man sie während man ein Auto lenkt eh nicht lesen kann. 😅

      0
    • Schwammlgott 67425 XP Romper Domper Stomper | 25.06.2026 - 13:43 Uhr
      Antwort auf Zockejedekonsole

      Hallo,
      der „letzte Preis“ ist eine meist von
      Mitbürgern mit Migrationshintergrund
      geforderte, kaufpreisbezogene niedrige
      Zahlenkombination zum Vorteil des
      Fragestellers beim avisierten Verkauf
      von Gebrauchsgütern.
      Hoffe, Ihnen damit weitergeholfen zu
      haben.
      Herzliche Grüße

      😜

      0
  9. scott75 109140 XP Master User | 25.06.2026 - 14:36 Uhr

    Gibt es woanders für 69€ ,gerne mal versandhändler mit dem günstigsten Preis Posten !

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