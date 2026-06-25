Grand Theft Auto VI: Deutsche Vorbestellungen und Preise offiziell bestätigt

Für Grand Theft Auto VI sind ab sofort die Vorbestellungen geöffnet worden, während gleichzeitig die offiziellen Verkaufspreise für Deutschland bekannt gegeben wurden.
Damit steht fest, dass die Standard Edition des Spiels zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 79,99 Euro angeboten wird. Die offenbar nur digital erhältliche Ultimate Edition kostet laut offizieller Preisangabe 99,99 Euro. Erfahrt hier, was in der Edition steckt.
Wer sich bereits frühzeitig eine physische Version sichern möchte, kann die Standard Edition unter anderem bei Amazon vorbestellen. Sammler erhalten damit die Möglichkeit, sich ihre Version rechtzeitig für das Regal zu sichern – auch wenn in der Hülle nur ein Downloadecode enthalten ist.
Amazon
- Grand Theft Auto VI Standard Edition (Xbox Series X) – 79,00 Euro
- Grand Theft Auto VI Standard Edition (PlayStation 5) – 79,00 Euro
Microsoft Store
Grand Theft Auto VI erscheint am 19. November 2026 für Xbox Series X|S und PlayStation 5.
29 Kommentare AddedMitdiskutieren
Zum Glück nicht wie im Normalfall, dass die € Preise um 10 Höher sind als die Ami Preise wegen der Steuer.
Immerhin etwas gutes.
USA kostet es doch 79,99$, also ca 69,99€. 10€ teurer bei uns. In Frankreich bekommt man es derzeit für 60 in der Box. Komisch finde ich das Ungarn diesmal viel teurer ist, dafür zahlt Japan nur 50€. Zum Launch in Neuseeland, zahlen die auch nur 69,99€. Ich warte definitiv und hole es erst im November, bis dahin dürfte es genug richtige Angebote geben.
nein, bei uns sind 19% MwSt. drauf, in den USA werden die Preise ohne MwSt. angegeben.
Im Normalfall sind daher unsere Preise um 10 höher.
Bin mal gespannt ob noch eine Disk Version kommen wird.
Angeblich im Dezember. Fände ich gut.
Was mir allerdings richtig auf den Keks geht das Rockstar es nicht nötig hat mal einen Gameplay Trailer zu zeigen.
Ich weiß das es gut wird, trotzdem ist das so ein kleines Unding
Finde ich auch, aber haben sie anscheinend nicht nötig. Hier liest man ja auch, dass sich ca jeder zweite das Spiel vorbestellen wird.
Bin mal gespannt, ob sie die Tage Zahlen zu den Vorbestellungen herausgeben.
Das ist das Problem, alle bestellen es es vor und keiner weiß was man bekommt. Ich würde schon gerne mal sehen was da auf einen zukommt.
Gehe auch von einer riesigen Anzahl an Vorbestellungen aus. Das wird sicherlich alle Rekorde brechen
Ich glaube, dass die immer schon sehr spät Gameplay gezeigt haben, aber ja, finde ich auch daneben.
Also wie erwartet nen Hunni ^^
Da steht doch 79,99
Ich sehe auch nur die 100€ Version!
Da oben sind doch Links.
Musst nur drauf tippen.
Microsoft Store
Grand Theft Auto VI Standard Edition – 79,99 Euro
Grand Theft Auto VI Ultimate Edition – 99,99 Euro
Ne tut mir leid… bei mir ist nur der Link zur 100€ Version😎😉
Ernsthaft? Wie kann denn sowas passieren?
https://www.xbox.com/de-DE/games/store/grand-theft-auto-vi/9P3H4968GRSM/0017
Hahaha sry… ich dachte du verstehst das.
Ich sehe nur die 100€ Version, weil ich nix anderes sehen will^^
Trotzdem vielen dank für deine Hilfe.
Versteh ich immer noch nicht ^^
Aber ok
Das Spiel hat im MS-Store schon 49 Wertungen? 😜
…und volle 5 Sterne 😉
Bei Steam kannst nur bewerten, wenn das Spiel gekauft hast (die kostenlosen Keys für Influencer klammere ich mal aus)
Da wird wohl bewertet wie einfach es ist, Kohle loszuwerden 😂
War bei Forza Horizon 6 schon so, die Vorbesteller wollen wohl schon im Voraus ihre Duftnote verteilen 🙈.
Das verfälscht doch alles.
LOL was für Nullnummern sind das den?
Und dann heulen sie später rum, dass sie das konfuse GTA Slang Englisch wieder nicht verstehen können, die Untertitel zu klein und zu schnell sind und man sie während man ein Auto lenkt eh nicht lesen kann. 😅
Was is letzte Preis?
Hallo,
der „letzte Preis“ ist eine meist von
Mitbürgern mit Migrationshintergrund
geforderte, kaufpreisbezogene niedrige
Zahlenkombination zum Vorteil des
Fragestellers beim avisierten Verkauf
von Gebrauchsgütern.
Hoffe, Ihnen damit weitergeholfen zu
haben.
Herzliche Grüße
😜
Mit Rewardspunkten kein Problem aber es pressiert nicht.
Im Endeffekt muss ich eh die Ultimate holen um alles in der Story zu bekommen
Die geöffnete Vorbestellung wer kennt es nicht.. 😜
Gibt es woanders für 69€ ,gerne mal versandhändler mit dem günstigsten Preis Posten !