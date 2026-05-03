Grand Theft Auto VI: Diese GTA 6 Trailer 3-Theorie ist wild

Eine neue Fan-Analyse deutet darauf hin, dass Grand Theft Auto VI bereits Anfang Mai seinen dritten Trailer erhalten könnte, nachdem ein aktueller Beitrag von Rockstar Games zahlreiche versteckte Hinweise enthalten soll.

Hier das Bild:

Im Zentrum der Spekulationen steht ein Bild mit einem Nummernschild, auf dem „May“ zu erkennen ist, während zusätzlich die Zahlenkombination „555“ auf einem Fahrzeug interpretiert wird. Fans leiten daraus eine mögliche Terminierung rund um den 5. und 6. Mai ab.

Weitere vermeintliche Hinweise werden ebenfalls herangezogen, darunter ein Code auf der Fahrzeugtür, der als konkrete Uhrzeit gedeutet wird, sowie ein Link-Ende im Newswire-Beitrag, das angeblich auf ein Datum schließen lässt. Zusammengenommen ergibt sich daraus die Theorie, dass zunächst ein Teaser am 5. Mai und kurz darauf ein vollständiger Trailer folgen könnte.

Zusätzliche Interpretationen beziehen sich auf visuelle Details wie eine zweifarbige Lackierung des Autos, die als Hinweis auf zwei spielbare Hauptfiguren gewertet wird – ein Ansatz, der bereits aus früheren Teilen der Reihe bekannt ist.

Eine offizielle Bestätigung für einen neuen Trailer-Termin gibt es bislang jedoch nicht, sodass es sich weiterhin um reine Spekulationen innerhalb der Community handelt.