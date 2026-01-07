Grand Theft Auto VI: Diese Mini‑Games & Aktivitäten sind womöglich dabei

Grand Theft Auto VI erweitert die Open‑World – diese Mini‑Games sind womöglich in GTA6 dabei.

Grand Theft Auto VI rückt mit einer wachsenden Auswahl an Mini‑Games in den Fokus und zeigt, wie vielfältig die spielbaren Aktivitäten im neuen Open‑World‑Setting ausfallen könnten.

Die bisher spekulierten Inhalte von Grand Theft Auto VI decken ein breites Spektrum ab und verbinden sportliche Herausforderungen, Freizeitangebote und optionale Nebenbeschäftigungen.

Im aktuellen Überblick tauchen Kämpfe in Käfigarenen, Basketball‑Matches und Trainingseinheiten am Strand auf, die unterschiedliche Gameplay‑Elemente miteinander kombinieren könnten.

Ergänzt wird das Angebot womöglich durch Tauchen, Offroad‑Passagen, Pool‑Partien und Jagdsequenzen, die die Welt mit zusätzlichen Interaktionen füllen.

Auch Mini Golf, Community‑Dienste wie das Müllsammeln sowie potenzielle Features wie das Spielen an einer Konsole, Tanzsequenzen oder ein Hot‑Coffee‑ähnliches „Bordell“ gehören zu den Aktivitäten, die in GTA 6 für Abwechslung sorgen könnten.

Parallel dazu stehen Mini‑Games im Raum, die aus früheren Rockstar‑Titeln stammen und als mögliche Rückkehrer gelten. Dazu zählen Bowling‑Runden, Arm‑Wrestling‑Duelle und Poker‑Partien, die in früheren Spielen bereits feste Bestandteile der Open‑World‑Struktur waren und als passende Ergänzung für die neue Umgebung betrachtet werden.

Mit dieser Mischung entsteht in Grand Theft Auto VI ein breites Set an Nebenaktivitäten, das die Welt mit zusätzlichen Interaktionsmöglichkeiten ausstattet und die Vielfalt der bekannten Mini‑Games erweitert.

Grand Theft Autov VI – Mögliche Aktivitäten und Minispiele

Käfigkampf Basketball Training Angeln Konsolenspiele Tauchen Offroad-Fahren Billard Jagen Minigolf Bordell Tanzen Gemeinnützige Arbeit Bowling Armdrücken Poker Fahrradverleih Kanufahren

Welche Minispiele konnten euch in alten GTA-Teilen begeistern? Und welche Aktivitäten wünscht ihr euch für GTA 6 oder konntet ihr in den beiden Trailern schon erahnen?