Grand Theft Auto VI: Digital Foundry erwartet maximal 30 FPS-Ziel auf PS5 und Xbox Series X

Eine neue Einschätzung von Digital Foundry deutet darauf hin, dass Grand Theft Auto VI auf aktuellen Konsolen vermutlich mit einem Fokus auf 30 FPS entwickelt wird. Betroffen wären demnach sowohl PlayStation 5, Xbox Series X als auch die PS5 Pro.

Als Hauptgrund werden vor allem CPU-Limitierungen genannt, die eine stabile 60-FPS-Darstellung im Umfang und der Detaildichte eines Spiels wie GTA 6 erschweren könnten. Besonders die offene Spielwelt, komplexe Simulationen und dichte NPC-Systeme gelten als technisch anspruchsvoll.

Laut der Analyse wäre auf einer leistungsstärkeren Hardware wie der PS5 Pro eher ein sogenannter 40-FPS-Modus realistisch, während ein echtes 60-FPS-Ziel auf absehbare Zeit unwahrscheinlich erscheint.

Wichtig ist dabei: Es handelt sich nicht um eine offizielle Aussage von Rockstar Games, sondern um eine technische Einschätzung auf Basis aktueller Erwartungen und Hardwareanalysen.

Welche Performance-Optionen Grand Theft Auto VI letztlich bieten wird, bleibt damit weiterhin offen. Rockstar selbst hat sich zu Framerate-Zielen bislang nicht konkret geäußert.