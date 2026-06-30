Grand Theft Auto VI: Digital Foundry erwartet maximal 30 FPS-Ziel auf PS5 und Xbox Series X

Eine neue Einschätzung von Digital Foundry deutet darauf hin, dass Grand Theft Auto VI auf aktuellen Konsolen vermutlich mit einem Fokus auf 30 FPS entwickelt wird. Betroffen wären demnach sowohl PlayStation 5, Xbox Series X als auch die PS5 Pro.
Als Hauptgrund werden vor allem CPU-Limitierungen genannt, die eine stabile 60-FPS-Darstellung im Umfang und der Detaildichte eines Spiels wie GTA 6 erschweren könnten. Besonders die offene Spielwelt, komplexe Simulationen und dichte NPC-Systeme gelten als technisch anspruchsvoll.
Laut der Analyse wäre auf einer leistungsstärkeren Hardware wie der PS5 Pro eher ein sogenannter 40-FPS-Modus realistisch, während ein echtes 60-FPS-Ziel auf absehbare Zeit unwahrscheinlich erscheint.
Wichtig ist dabei: Es handelt sich nicht um eine offizielle Aussage von Rockstar Games, sondern um eine technische Einschätzung auf Basis aktueller Erwartungen und Hardwareanalysen.
Welche Performance-Optionen Grand Theft Auto VI letztlich bieten wird, bleibt damit weiterhin offen. Rockstar selbst hat sich zu Framerate-Zielen bislang nicht konkret geäußert.
38 Kommentare AddedMitdiskutieren
Sony ist mit der PS5 Pro auch richtig dämlich gewesen, man hat dort den Fehler begangen, das man bei der CPU die gleiche Leistung verbaut hat, wie auf der Xbox Series X.
Xbox Series X
CPU-Architektur: AMD Zen 2 (8 Kerne)
Standard-Taktung: 3,6 GHz (ohne SMT)
Boost-Modus: 3,8 GHz (mit SMT)
PS5 Pro
CPU-Architektur: AMD Zen 2 (8 Kerne)
Standard-Taktung: 3,5 GHz (variabel)
Boost-Modus: 3,85 GHz (High-CPU-Frequency-Mode)
PS5 (Standard)
CPU-Architektur: AMD Zen 2 (8 Kerne)
Standard-Taktung: 3,5 GHz (variabel)
Boost-Modus: Nicht vorhanden
Ich denke auch das es überall 30 fps werden, evt auf der pro 40 fps. 60 kann ich mir bei keiner vorstellen.
Das wäre echt traurig, aber leider sehr wahrscheinlich. Rdr2 läuft ja immer noch nicht auf 60 fps
Ich sehe es eher schwarz auf der PS5 Pro. Selbst mein CPU ist besser und läuft bei Open World wie Forza Horizon 6 unglaublich gut wegen der CPU halt. Die CPU bei der Pro ist viel zu schwach dafür, da wird es niemals einen 60 FPS Modus haben. Konstante 30 FPS müsste aber technisch gesehen möglich sein. 🙂
Ich bleibe dabei: Wenn Rockstar nur 30FPS liefert wäre es schon ein bisschen peinlich für ein Großprojekt in einem Genre in dem es alle anderen auch hinbekommen haben.
Ich sehe keinen Grund warum die Kritik nicht fair ist nur weil sie schöne Trailer hatten – es ist ein Actionspiel, das muss sich vernünftig spielen.