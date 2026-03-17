Grand Theft Auto VI: Duskbloods schlägt GTA 6 bei Famitsu Most Anticipated Title of 2026

Duskbloods wurde bei den Famitsu Game Awards 2025 als meist erwartetes Spiel ausgezeichnet.

Bei den Famitsu Game Awards 2025 wurde Duskbloods als Most Anticipated Game 2026 ausgezeichnet.

Das Spiel setzte sich dabei überraschend gegen Schwergewichte wie Grand Theft Auto VI durch und überzeugte die Jury durch seine einzigartige Präsentation und den hohen Hype unter den Fans.

Mit dem Sieg zeigt sich, dass Duskbloods bereits vor dem Release ein starkes Interesse auf sich zieht und von der Community als besonders spannend eingeschätzt wird.

Das Spiel soll Spielern laut ersten Ankündigungen intensive Action, ein tiefes Story-Erlebnis und innovatives Gameplay bieten. Die Fans dürfen gespannt sein, wie sich die Erwartungen nach dem Release erfüllen werden.