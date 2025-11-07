Grand Theft Auto VI: Ehemaliger Mitarbeiter erhebt schwere Vorwürfe nach Kündigungen

Vergangene Woche hat Rockstar Games rund 30 bis 40 Beschäftigte in Großbritannien entlassen – offiziell wegen „Fehlverhaltens“. Die Gewerkschaft IWGB vermutet jedoch, dass die Kündigungen dazu dienten, gewerkschaftliche Aktivitäten zu unterdrücken, da die Betroffenen Mitglieder einer privaten Discord-Gruppe waren und offenbar entsprechende Pläne hegten.
Rockstar widersprach dieser Darstellung und erklärte, die Entlassungen seien aufgrund der Weitergabe vertraulicher Unternehmensinformationen erfolgt.
Ein ehemaliger Mitarbeiter von Rockstar Games stellt jetzt seine Sicht der Dinge dar und erzählt in einem verifizierten Posting im GTA-Forum, wie die Kündigungen abliefen.
Mehrere langjährige Mitarbeiter wurden demnach kürzlich unter dem Vorwand „groben Fehlverhaltens“ entlassen, nachdem sie zu kurzen Einzelgesprächen mit der Personalabteilung gebeten wurden.
Die Kündigungen durch den Grand Theft Auto VI-Entwickler erfolgten abrupt, ohne Vorlage von Beweisen oder konkreten Gründen, und ohne die Möglichkeit gewerkschaftlicher Vertretung – ein mutmaßlicher Verstoß gegen das britische Arbeitsrecht.
Einige Betroffene wurden sogar telefonisch entlassen, wobei keinerlei Rücksicht auf ihre emotionale Verfassung genommen wurde.
Die Entlassenen waren hochqualifizierte Fachkräfte – darunter Künstler, Designer, Programmierer und Produzenten – mit teils über 18 Jahren Betriebszugehörigkeit. Viele von ihnen befanden sich in sensiblen Lebenssituationen, etwa im Krankenstand oder in Elternzeit.
Die plötzlichen Kündigungen führten nicht nur zu existenziellen Problemen, sondern gefährden auch den Fortschritt laufender Projekte im Unternehmen.
Der Ex-Mitarbeiter stellte auch klar, dass es keine Leaks gab und man nur über eine Gewerkschaftsgründung und über das Arbeitsklima gesprochen habe.
„Lasst mich das klarstellen! Ich habe nie irgendwelche Diskussionen/Indiskretionen über Rockstar-Projekte im Gewerkschafts-Discord gesehen. Die einzigen Diskussionen drehten sich um Bemühungen zur Gewerkschaftsgründung und die Arbeitsbedingungen bei R*.“
„Der Discord war nicht öffentlich. Es handelte sich um eine private Discord-Gruppe, der nur R*-Mitarbeiter und Gewerkschaftsvertreter der IWGB angehörten.“
„Das war reine Gewerkschaftsfeindlichkeit und nichts anderes! Alle Entlassenen waren Gewerkschaftsmitglieder, und sie gehörten überwiegend zu den Gewerkschaftsorganisationskomitees der einzelnen britischen Studios.“
Wie der weitererzählt, wurden mehr als 34 Mitarbeitende von Rockstar Games entlassen, obwohl über 250 Personen Teil der privaten Discord-Gruppe waren.
Die verbleibenden Beschäftigten berichten von einer Atmosphäre der Angst: Gespräche unter Kollegen sind angespannt, aus Furcht vor weiteren Kündigungen wird der Kontakt zu protestierenden Mitarbeitenden gemieden.
Die Stimmung im Studio ist am Tiefpunkt, und statt Vorfreude auf kommende Projekte herrschen Misstrauen und Enttäuschung.
Besonders tragisch ist dies für die gewerkschaftlich organisierten Mitarbeitenden, deren Ziel es war, Rockstar zu einem gerechteren und sichereren Arbeitsplatz zu machen.
13 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wenn das so weitergeht, wird GTA nur noch verschoben, diese internen Probleme könnten zu einem immensen Problem werden.
Die Motivation haben sie auf jeden Fall gekillt – und es dürfte klar sein dass es eh nur ein Platzhalterdatum ist.
Meiner Meinung nach sollte die gesamte Belegschaft in den Streik gehen und nicht aus Angst nun ehem. MA meiden.
Scheiß auf GTA VI. Sowas geht gar nicht!
Mal abwarten, vielleicht klärt sich das noch irgendwie, Rockstar könnte eventuell auch Recht bekommen.
Recht bekommen und Recht haben sind unterschiedliche Dinge, dass das Gesetz manchmal nicht Blind ist und alle gleich behandelt, ist schon zu oft vorgekommen.
Ist mir bewusst, es ging mir eher um besagte Beweise von Rockstar, die sie der Öffentlichkeit nicht vorgelegt haben.
Gamer könnten ja unterstützend eingreifen aber wird eh nicht passieren weil sie zu sehr auf den neuen Teil warten. Bei Ubisoft klappt es doch auch mit dem Boykott.
Das hört sich bitter an
Traurig wenn es wahr ist.
Also die Motivation ist dahin. Wenn man so mit den Mitarbeitern umgeht, muß man sich nicht wundern. Bin ja mal gespannt, ob der neue angepeilte VÖ unter diesen Umständen gehalten wird.
Ich denke die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte, wie meistens. Ich kenne die Gebaren der Unternehmen sehr gut da ich selbst stellv. BR Vorsitzender bin und es gehören immer 2 dazu. Gerade in Deutschland ist er gar.nicht so einfach jemanden zu kündigen in Großbritannien kenne ich nicht.genaubdiw Gesetzeslage, aber es gibt oft Fälle in die eine als auch in die andere Richtung gehen, mal ist es Fehlverhalten, mal wollen sie unbedingt jemanden loswerden der seine Meinung sagt.
Es ist leider so, aber wenn daran nicht dran ist, die Gesetzeslage ähnlich wie bei uns kann auf Wiedereinstellung geklagt werden, da wird dann oft eine Einigung gefunden, aber mit Aussagen auch von ehemaligen muss man Vorsichtig sein, beide Seiten drehen es sich gerne so hin wie es für sie passt
Das liest sich aber alles wirklich nicht gut. Die werden irgendwie alle Größenwahnsinnig in den oberen Etagen 🙈.
Für mich ist es einfach auf GTA zu verzichten mittlerweile, Rstar hatte ja immer wieder mal Kritik aus der Mitarbeiterriege bekommen über die Jahre also ist jetzt nicht verwunderlich.