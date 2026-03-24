Grand Theft Auto VI: Eigenes Entwicklerteam für zerstörbares Glas

Grand Theft Auto VI erhält ein eigenes Entwicklerteam für ein detailliertes, prozedurales System zerstörbarer Glasflächen und hebt damit das Spielerlebnis auf eine neue Stufe.

Wenn es um Detailverliebtheit geht, setzt Rockstar Games erneut Maßstäbe. Berichten zufolge hat das Studio ein komplettes Entwicklerteam dafür abgestellt, ein prozedurales System für zerbrechbares Glas in Grand Theft Auto VI zu erschaffen – sowohl für Fahrzeuge als auch für Objekte in der Spielwelt.

Dieses System könnte theoretisch jede Interaktion mit Glasobjekten dynamisch und realistisch gestalten. Egal, ob ein Autofenster bei einem Zusammenstoß splittert oder eine Scheibe durch einen gezielten Schuss zerbricht, die Bruchmuster könnten prozedural erzeugt und in jeder Situation einzigartig ausfallen.

Damit geht Rockstar Games weit über bisherige Standards hinaus und verstärkt die Immersion in der Spielwelt deutlich. Spieler können künftig auf eine noch realistischere Darstellung physikalischer Effekte zählen, die jeden Kampf, jede Verfolgungsjagd und jede spontane Zerstörungsszene intensiver wirken lässt.

Schon jetzt gilt Grand Theft Auto VI als eines der am meisten erwarteten Spiele der Generation. Mit der Einführung eines solchen technischen Systems wird deutlich, dass das Studio erneut bereit ist, Grenzen der Simulation und Detailtiefe auszureizen.