Grand Theft Auto VI: Eigenes Entwicklerteam für zerstörbares Glas

26 Autor: , in News / Grand Theft Auto VI
Übersicht
Image: Rockstar Games

Grand Theft Auto VI erhält ein eigenes Entwicklerteam für ein detailliertes, prozedurales System zerstörbarer Glasflächen und hebt damit das Spielerlebnis auf eine neue Stufe.

Wenn es um Detailverliebtheit geht, setzt Rockstar Games erneut Maßstäbe. Berichten zufolge hat das Studio ein komplettes Entwicklerteam dafür abgestellt, ein prozedurales System für zerbrechbares Glas in Grand Theft Auto VI zu erschaffen – sowohl für Fahrzeuge als auch für Objekte in der Spielwelt.

Dieses System könnte theoretisch jede Interaktion mit Glasobjekten dynamisch und realistisch gestalten. Egal, ob ein Autofenster bei einem Zusammenstoß splittert oder eine Scheibe durch einen gezielten Schuss zerbricht, die Bruchmuster könnten prozedural erzeugt und in jeder Situation einzigartig ausfallen.

Damit geht Rockstar Games weit über bisherige Standards hinaus und verstärkt die Immersion in der Spielwelt deutlich. Spieler können künftig auf eine noch realistischere Darstellung physikalischer Effekte zählen, die jeden Kampf, jede Verfolgungsjagd und jede spontane Zerstörungsszene intensiver wirken lässt.

Schon jetzt gilt Grand Theft Auto VI als eines der am meisten erwarteten Spiele der Generation. Mit der Einführung eines solchen technischen Systems wird deutlich, dass das Studio erneut bereit ist, Grenzen der Simulation und Detailtiefe auszureizen.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Grand Theft Auto VI

26 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  3. Mr Poppell 110240 XP Scorpio King Rang 1 | 24.03.2026 - 19:18 Uhr

    Das gefällt mir, jeder Teil der GTA Reihe steht für die Detailverliebtheit der Entwickler. Es gibt immer was zu entdecken. 😅

    0
  4. DennisG89 91820 XP Posting Machine Level 1 | 25.03.2026 - 06:37 Uhr

    muss schon passen. Auch wenn es keiner unterm zocken bemerken wird!

    1

Hinterlasse eine Antwort